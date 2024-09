Il tasso di nuove immatricolazioni è diminuito del 18,3% rispetto agli esiti dello scorso anno.

Il settore automobilistico europeo lotta ad agosto. Le vendite di nuovi veicoli sono crollate del 18,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, principalmente a causa di deboli prestazioni dei principali mercati come Germania, Francia e Italia, come riportato dall'associazione degli automaker Acea il 25 agosto. L'industria ora chiede urgentemente aiuto dall'UE, anticipando l'attuazione dei limiti di emissioni CO2 delle flotte a partire dal prossimo anno.

Stando allo stesso rapporto, le vendite di veicoli elettrici (EV) hanno subito un forte calo del 43,9%. Le straordinarie vendite di EV dell'agosto scorso, alimentate dalla forte domanda in Germania a causa della fine imminente degli incentivi per i veicoli elettrici, non sono state replicate. Di conseguenza, la Germania ha registrato un calo del 68,8% nelle vendite di EV anno su anno. La Francia ha seguito con un calo del 33,1%. In tutta l'UE, la quota di EV nelle nuove immatricolazioni si è attestata al 14,4% ad agosto, rispetto al 12,1% di luglio e al 12,6% nei primi otto mesi dell'anno.

Tuttavia, nonostante il calo di agosto, il mercato delle auto nel suo insieme mostra una crescita costante del 1,4% nei primi otto mesi dell'anno, con un totale di 7,2 milioni di nuove immatricolazioni. La Spagna e l'Italia registrano aumenti del 4,5% e del 3,8%, rispettivamente, mentre la Francia e la Germania mostrano lievi cali dello 0,5% e dello 0,3%.

Nel contesto delle difficoltà del settore automobilistico dell'UE, i principali mercati come Germania, Francia e Italia hanno registrato significativi cali nelle vendite di nuovi veicoli. Di fronte ai limiti di emissioni CO2 delle flotte in stretto regime, l'industria cerca urgentemente l'aiuto dell'Unione Europea.

