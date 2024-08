Il tasso di mortalità in Germania registra una diminuzione per la prima volta dal 2016.

Secondo le statistiche, i problemi cardiaci sono stati la principale causa di mortalità, rappresentando il 33,9% dei decessi. Il cancro si è classificato al secondo posto, con il 22,4% dei decessi. Fortunatamente, i casi di queste due principali cause sono leggermente diminuiti - del 2,7% per i problemi cardiaci e dello 0,5% per il cancro.

Nel 2023, più persone sono morte per influenza o polmonite rispetto all'anno precedente, contribuendo al 2% dei decessi, molto simile ai tempi pre-COVID-19. Anche se il COVID-19 ha rappresentato il 2,5% dei decessi, ha mostrato un calo significativo del 50% rispetto all'anno precedente.

Le cause non naturali come incidenti o avvelenamento hanno rappresentato il 4,8% di tutti i decessi. Interessantemente, il suicidio ha reclamato l'1% delle vite.

