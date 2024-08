Il tasso di inflazione ha raggiunto il suo livello più basso da diversi anni.

Dopo l'ondata di prezzi significativa degli ultimi anni, si è assistito a una riduzione. La Germania ha registrato una significativa diminuzione dell'inflazione ad agosto. I fattori principali che hanno contribuito a questa riduzione sono principalmente la diminuzione dei prezzi dell'energia.

Le stime preliminari dell'Ufficio Federale di Statistica stimano che i beni e i servizi sono diventati più cari del 1.9% rispetto all'anno scorso, il primo calo al di sotto del 2% in quasi tre anni e mezzo. Gli esperti economici intervistati da Reuters si aspettavano una diminuzione dell'inflazione al 2.1%, poiché il tasso era aumentato al 2.3% a luglio rispetto al 2.2% a giugno. Tuttavia, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0.1% da luglio ad agosto.

Tuttavia, gli economisti non sono completamente ottimisti. "Purtroppo, questa tendenza si sta invertendo", ha detto Cyrus de la Rubia, chief economist della Hamburg Commercial Bank. Si prevede che il tasso di inflazione si sposterà verso il 3% nei prossimi sei-dodici mesi. Holger Schmieding, chief economist della Berenberg Bank, concorda, sostenendo che la recente diminuzione dei prezzi dell'energia causerà un aumento del tasso di inflazione in autunno del 2023. "Questo è solo l'effetto base spesso menzionato."

I prezzi dell'energia sono diminuiti in media del 5.1% rispetto all'anno scorso ad agosto. Benzina, diesel e gasolio erano tutti meno costosi rispetto al passato, secondo gli economisti della Landesbank Hessen-Thüringen. Il prezzo della benzina ha addirittura raggiunto il suo punto più basso dell'anno di recente, come riportato dall'ADAC. I servizi sono diventati più cari dell'1.9%. "Gli aumenti salariali continuano a far aumentare i prezzi dei servizi", ha detto la Helaba. Molte aziende stanno cercando di scaricare i costi del personale sui loro clienti. I prezzi del cibo sono aumentati in media del 1.5% rispetto ad agosto dell'anno scorso.

Il target di inflazione dell'area dell'euro della Banca Centrale Europea è del 2%, e ora è alla portata di mano. Il tasso di inflazione tedesco, calcolato utilizzando gli standard europei uniformi, è sceso esattamente al 2.0% ad agosto. Questo sviluppo ha aumentato le speculazioni sui mercati finanziari su un ulteriore taglio dei tassi di interesse a settembre. La BCE ha avviato il

