Il tasso di inflazione è sceso al livello minimo di tre anni e mezzo.

Previsto aumento dei prezzi al consumo di questo mese, secondo gli analisti economici, pari circa al 2.1%. Si tratta del tasso di inflazione più basso dal mese di aprile 2021. Tuttavia, gli esperti del settore rimangono cauti.

Secondo le previsioni di una dozzina di istituzioni finanziarie, l'inflazione tedesca potrebbe aver raggiunto il suo livello più basso in oltre tre anni durante agosto. L'aumento annuale previsto dei prezzi al consumo è del 2.1%. Un calo rispetto al 2.3% di luglio, che a sua volta rappresentava un lieve aumento rispetto al 2.2% di giugno.

L'Ufficio federale di statistica tedesco pubblicherà una stima preliminare per agosto giovedì. Gli esperti attribuiscono il calo dei prezzi dell'energia al mese scorso. I prezzi della benzina, del gasolio e dell'olio per riscaldamento sono diminuiti ad agosto rispetto ai mesi precedenti. In effetti, il club automobilistico ADAC riferisce che i prezzi della benzina hanno recentemente raggiunto il loro punto più basso dell'anno.

Tuttavia, sebbene i prezzi dell'energia siano diminuiti, la maggior parte degli economisti è riluttante a dichiarare vittoria sull'inflazione. Gli accordi salariali elevati hanno portato a un significativo aumento dei prezzi dei servizi, costringendo molte aziende a trasferire i loro costi del personale aumentati ai consumatori. I prezzi dei servizi sono aumentati dell'oltre media del 3.9% su base annua a luglio. Questa tendenza al rialzo dei prezzi di vendita all'interno dell'economia tedesca ha raggiunto il suo livello più alto in sei mesi, secondo l'indagine di S&P Global su numerosi imprese.

"Questa tendenza al rialzo può essere attribuita al fatto che i fornitori di servizi hanno leggermente aumentato i loro prezzi di offerta", spiega l'analisi di S&P Global. L'obiettivo di inflazione per l'area della moneta dell'BCE è del 2%. Con l'obiettivo ora alla portata, le speculazioni sui mercati finanziari riguardo a un possibile taglio dei tassi di interesse a settembre sono aumentate. La BCE ha ridotto i tassi dall' record del 4.50% al 4.25% a giugno e adjust

