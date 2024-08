- Il tasso di inflazione diminuito nel Nord-Western Rhine scende al di sotto della soglia del 2%.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, il tasso di inflazione è sceso sotto la soglia del 2% ad agosto, segnando il primo calo dal mese di aprile 2021. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico di Düsseldorf, i consumatori hanno assistito a un modesto aumento dei prezzi del 1,7% su base annua.

Anche se i prezzi sono aumentati, il ritmo di crescita è rallentato. Negli ultimi mesi, il tasso di inflazione in NRW è rimasto costante almeno al 2%, con valori notevolmente più elevati registrati in passato. Ad esempio, i prezzi al consumo sono aumentati del 8,5% su base annua a febbraio 2023.

Tuttavia, alcuni settori hanno recentemente registrato forti aumenti dei prezzi. Ad agosto 2024, il riscaldamento a distretto ha registrato un aumento del 31,5%, mentre prodotti alimentari specifici come il burro (in aumento del 25,7%) e i biscotti (in aumento del 16,9%) sono diventati più costosi rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'Ufficio Statistico ha indicato che le carote (in calo del 11,2%) e i combustibili (in calo del 7,1%) sono diventati più economici.

