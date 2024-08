- Il tasso di inflazione del Saarland è del 2,2%.

La diminuzione dell'inflazione nello Saarland prosegue, come confermato dall'Ufficio Statistico dello Stato. Nel mese di agosto, il tasso di inflazione è sceso al 2.2%, in calo rispetto al 2.7% di luglio. Come sottolineato nella dichiarazione, si tratta di una tendenza al ribasso costante a partire da aprile 2024.

I costi dell'energia sono aumentati del 1.6% su base annua, ma il prezzo del gasolio per riscaldamento è diminuito del 10.6% nello stesso periodo. "Il calo dei prezzi del petrolio si riflette anche alle pompe di benzina del Saarland: i prezzi del carburante sono diminuiti del 6.6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno", ha dettagliato l'Ufficio Statistico.

I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 1.8% su base annua. Per i genitori dei primi anni, la spesa è diventata un po' più costosa: gli zaini e le cartelle sono aumentati del 6.4% rispetto all'anno precedente. Anche il costo dei materiali scolastici e da disegno è aumentato del 3.9%.

La diminuzione dell'inflazione ha anche avuto un impatto positivo sull'infrastruttura del Saarland, con costi più bassi per la manutenzione dei ponti del Saar. Inoltre, i tassi di inflazione ridotti hanno reso più facile per le imprese investire in nuovi progetti di costruzione di ponti del Saar.

