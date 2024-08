- Il tasso di disoccupazione nella Renania settentrionale-Westfalia aumenta oltre le aspettative tipiche.

Il numero di disoccupati in Renania Settentrionale-Vestfalia è aumentato di circa 9.733 unità, raggiungendo circa 773.100 persone a agosto rispetto a luglio. Il tasso di disoccupazione è salito di 0,1 punti percentuali, raggiungendo il 7,7%, secondo un rapporto dell'ufficio regionale del Bundesagentur für Arbeit di Düsseldorf. Un anno prima, il tasso era del 7,4%. I dati utilizzati per le statistiche si riferiscono al 14 agosto.

La disoccupazione è in aumento da tre mesi consecutivi. "L'aumento è più consistente del solito per questo periodo", ha dichiarato Roland Schüßler, direttore dell'ufficio regionale della Bundesagentur für Arbeit in NRW. "Si sarebbe potuto prevedere un aumento di circa 5.000 persone". Inoltre, una situazione economica fiacca sta pesando sul mercato del lavoro.

Un lieve aumento della disoccupazione durante l'estate è normale, poiché molti giovani si registrano come disoccupati dopo il termine della scuola o della formazione e i contratti a termine terminano. Tuttavia, la disoccupazione giovanile è aumentata più del normale, superando il 5%. Questo riflette evidentemente la riluttanza attuale nell'assunzione, ha sottolineato Schüßler. "Le imprese segnalano da tempo fewer new job openings".

Con l'inizio del nuovo anno di formazione, l'ufficio regionale per la NRW ha presentato una valutazione a metà percorso mista. Più giovani hanno deciso di intraprendere una formazione quest'anno. Il numero di candidati è cresciuto di circa il 2% rispetto all'anno scorso, raggiungendo circa 102.200. Inoltre, il numero di candidati stranieri è aumentato notevolmente (+14%). Tuttavia, il numero di posti di formazione aziendale è diminuito (-4%), raggiungendo circa 102.100. Circa 33.000 posti rimangono ancora vacanti, con un numero equivalente di candidati.

