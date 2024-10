Il tasso di disoccupazione in Germania è in aumento.

Il mercato del lavoro tedesco mostra segni di rallentamento, con previsioni che suggeriscono un aumento dei livelli di disoccupazione a livello nazionale nel prossimo anno. Secondo un rapporto dell'Istituto per la Ricerca sull' Occupazione (IAB) di Norimberga, la disoccupazione nell'Est della Germania potrebbe aumentare dello 0,2% al 7,6%, mentre in Occidente potrebbe salire dello 0,1% al 5,7%. La crescita dell'occupazione è prevista al 0,6% nel sud, ma rimarrà stagnante nelle regioni orientali.

Il clima economico complessivo rimane incerto, secondo le osservazioni dell'esperto dell'IAB Rüdiger Wapler. Il potenziale di un aumento della spesa dei consumatori e di un rafforzamento del commercio estero potrebbe portare a risultati positivi, ma se i conflitti commerciali o le tensioni geopolitiche peggiorassero ulteriormente, potrebbe avere effetti negativi sui mercati del lavoro in diverse regioni.

Il maggior aumento relativo dei tassi di disoccupazione è previsto per la Turingia, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la Sassonia e la Baviera, secondo le previsioni. D'altra parte, la Bassa Sassonia, Brema e la Renania Settentrionale-Vestfalia sono previste avere i minori aumenti. Il numero di dipendenti assicurati socialmente è previsto aumentare notevolmente ad Amburgo, nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nell'Assia, ma potrebbe diminuire significativamente in Turingia e Sassonia-Anhalt.

Già a settembre, la presidente dell'Agenzia Federale per il Lavoro, Andrea Nahles, aveva segnalato un rallentamento persistente del mercato del lavoro. Ha avvertito che, se le tendenze attuali persistessero, il mercato del lavoro potrebbe raggiungere un surplus di tre milioni entro la primavera, il che è solo una previsione, ma una possibilità. Secondo i dati della serie temporale dell'Agenzia Federale per il Lavoro, il tasso di disoccupazione ha superato il segno dei tre milioni per l'ultima volta a febbraio 2015, raggiungendo 3.017 milioni.

Il rallentamento persistente del mercato del lavoro potrebbe portare a un aumento della disoccupazione, come suggerito dalla presidente dell'Agenzia Federale per il Lavoro, Andrea Nahles. Nonostante alcune regioni come la Bassa Sassonia, Brema e la Renania Settentrionale-Vestfalia si aspettino minori aumenti, altre aree come la Turingia, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, la Sassonia e la Baviera sono previste avere il maggior aumento relativo dei tassi di disoccupazione.

