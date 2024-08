- Il tasso di disoccupazione in Bassa Sassonia è leggermente diminuito.

Il numero di disoccupati in Bassa Sassonia è diminuito di 2.939 unità, passando a 267.316 in agosto, rispetto a luglio. Il tasso di occupazione è rimasto invariato al 6,0%, secondo il dipartimento locale dell'Agenzia federale per il lavoro di Hannover. Nel 2020, il tasso era leggermente più basso, al 5,9%. "La persistente recessione economica sta influenzando anche il mercato del lavoro", ha dichiarato Johannes Pfeiffer, a capo dell'agenzia per il lavoro nello stato. I dati per le statistiche sono stati raccolti fino al 14 agosto.

In Bassa Sassonia, dove si trova Hannover, la città in cui ha sede l'agenzia per il lavoro locale, il tasso di occupazione è rimasto invariato. Nonostante la riduzione del numero di disoccupati in Bassa Sassonia da luglio ad agosto, lo stato ha ancora un numero significativo di disoccupati, pari a 267.316.

Leggi anche: