Il tasso di disoccupazione è diminuito nell'area dell'euro in luglio

Tasso di disoccupazione nell'Eurozona scende a luglio. È sceso al 6,4%, in calo dallo 6,5% di giugno, come ha rivelato Eurostat lo scorso venerdì. Gli analisti intervistati da Reuters avevano previsto che non ci sarebbe stato alcun cambiamento. Secondo Eurostat, nel mese di luglio un totale di 10.990.000 persone erano disoccupate nella zona euro. Questo numero ha registrato un calo di 114.000 rispetto a giugno.

La Spagna ha registrato il tasso di disoccupazione più alto, pari al 11,5%, seguita dalla Grecia con il 9,9%. Al contrario, Malta ha registrato il tasso più basso, pari al 3,0%. La Germania ha mantenuto un tasso di disoccupazione del 3,4%.

L'economia dell'Eurozona ha mostrato una forza inaspettata nel secondo trimestre. Il PIL è aumentato dello 0,3% rispetto al primo trimestre, da aprile a giugno, nonostante la debolezza della Germania. In effetti, l'economia più grande d'Europa ha registrato una contrazione dello 0,1% nella primavera e sembra essere sull'orlo di una recessione.

La disoccupazione in calo a luglio ha anche influenzato l'area euro, con Eurostat che ha riferito un totale di 13.884.000 persone occupate nell'area euro in questo periodo. Inoltre, questo miglioramento nell'area euro ha portato a una riduzione dei tassi di disoccupazione in diversi stati membri, come la Germania, che ha registrato un tasso di disoccupazione del 3,4%.

Leggi anche: