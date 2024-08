- Il tasso di disoccupazione aumenta a Berlino

A Berlino, il numero di disoccupati è aumentato di circa 5.700, raggiungendo 209.827 in agosto rispetto a luglio. Ciò ha portato a un aumento dello 0,3% del tasso di disoccupazione, che è ora del 9,9%. Secondo l'ufficio regionale di Berlino-Brandeburgo dell'Agenzia federale per il lavoro, la percentuale era del 9,4% un anno fa. I dati sono stati raccolti fino al 14 agosto.

Ramona Schröder, presidente del consiglio di amministrazione dell'ufficio regionale di Berlino-Brandeburgo, ha osservato che le imprese continuano a cercare personale. Tuttavia, ha sottolineato che le possibilità di coprire una posizione vacante stanno diminuendo a causa della scarsità di candidati con le competenze professionali o le capacità necessarie per il lavoro. Nonostante la disponibilità di posti di lavoro, la disoccupazione persiste.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento dei tassi di disoccupazione a Berlino, dove il numero di disoccupati ha raggiunto 209.827 in agosto. La situazione si è aggravata con un aumento del tasso di disoccupazione al 9,9%, secondo l'ufficio regionale di Berlino-Brandeburgo dell'Agenzia federale per il lavoro.

