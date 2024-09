Il tanto atteso sequel di Tim Burton, intitolato "Beetlejuice Beetlejuice", debutta con un impressionante 110 milioni di dollari.

"L'esordio casalingo 'eccellente' del film si piazza al secondo posto più alto di sempre per settembre, superato solo dal record di 'It' con il suo incasso del weekend di apertura di $123 milioni nel 2017, secondo quanto riportato da Boxoffice Pro domenica.

I diversi gruppi di età che hanno affollato le sale per vedere il 'Beetlejuice' rimodernato hanno creato un'esperienza condivisa, con bambini e adulti che si sono travestiti per le proiezioni, trasformandola in un evento indimenticabile. Questo sequel unico è riuscito a catturare il suo pubblico, continuando la storia dell'originale senza sembrare un semplice remake e soddisfacendo le aspettative del pubblico.

A livello globale, il film 'Beetlejuice: Beetlejuice', con Jenna Ortega, Winona Ryder e Michael Keaton, ha incassato un totale stimato di $145,4 milioni nel weekend, secondo le stime di Comscore.

La performance magnetica di Ortega nel 'Beetlejuice: Beetlejuice' ha attirato con successo la generazione più giovane, suscitando paragoni con l'ex musa di Burton, Johnny Depp.

Incredibilmente, Ortega, che interpreta Astrid, la figlia del personaggio di Lydia Deetz di Ryder, non era ancora nata quando il primo 'Beetlejuice' fu rilasciato e non vide l'originale fino a quando non aveva nove anni.

Catherine O'Hara, che riprende il ruolo di Delia Deetz, ha spiegato in una recente intervista a CNN il motivo per cui il sequel ha impiegato così tanto tempo per decollare, dicendo: 'Jenna ha dovuto nascere, diventare un'attrice e lavorare con Tim'.

Ortega ha rivelato a CNN che Burton l'ha avvicinata per il ruolo mentre collaboravano alla seconda stagione della popolare serie Netflix 'Mercoledì', che condivide una rappresentazione oscura e inquietante con 'The Addams Family'.

La distribuzione del film è gestita da Warner Bros., una controllata di CNN's parent company, Warner Bros. Discovery."

