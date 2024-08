- Il talentuoso giocatore di Fortune, Manu, ottiene un contratto di carriera e il riconoscimento

Il giovane talento difensivo King Samuel Manu, 20 anni, ha firmato il suo primo contratto professionistico con Fortuna Düsseldorf, che lo ha subito mandato in prestito a Hansa Rostock in 3. Liga. Secondo l'accordo, Düsseldorf conserverà Manu fino al 30 giugno 2025, ma non ci sarà alcuna opzione di acquisto.

Questo giovane talento, che è passato da MSV Düsseldorf, una squadra amatoriale locale, a Fortuna l'estate scorsa, ha giocato cinque partite in 2. Bundesliga sotto la guida dell'allenatore Daniel Thioune.

Dopo il suo successo a Hansa Rostock, il futuro di King Samuel Manu potrebbe includere altri prestiti in altre squadre, poiché il suo contratto con Fortuna Düsseldorf non include una clausola di riscatto. Durante il suo periodo a MSV Düsseldorf, le prestazioni di Manu hanno attirato l'attenzione della squadra professionistica.

