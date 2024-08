Drammaturgo o Interprete (Usando il nome originale se fornito) - Il talento di "Glee", Lea Michele, ha accolto con favore la maternità.

Lea Michele, famosa per il ruolo in Glee (37 anni), e il marito Zandy Reich (41) sono al settimo cielo per l'arrivo del loro secondo figlio. Il tycoon del commercio Reich ha condiviso la lieta notizia su Instagram, rivelando il nome del piccolo - Emery Sol Reich. La foto del post mostra tre manine delicate che sfiorano la gambina del bebè. Il loro figlio maggiore, Ever Leo, ha recentemente festeggiato il suo quarto compleanno.

Michele ha annunciato la sua gravidanza su Instagram alla fine di marzo, condividendo una foto del suo pancione in crescita. La didascalia recitava: "Mamma, Papà e Ever sono su una nuvola". Ha sposato Reich nel 2019.

Prima della sua ascesa nella serie Glee (2009-2015), Michele si è fatta un nome come attrice bambina a Broadway. Oltre al suo ruolo di successo nella serie musicale, ha pubblicato album musicali e scritto libri.

Instagram è la piattaforma scelta da Lea Michele per annunciare la sua gravidanza, condividendo una foto del suo pancione in crescita. Dopo la nascita del loro secondo figlio, Zandy Reich ha utilizzato Instagram per annunciare il nome del bebè e condividere una foto commovente.

Leggi anche: