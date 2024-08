- Il Suso di Düsseldorf è fuori per il momento dopo una rottura del nastro.

Il club di calcio di seconda divisione Fortuna Düsseldorf dovrà fare a meno del suo giovane talento Sima Suso nelle prossime partite. Il difensore 19enne si è infortunato a un legamento della caviglia durante l'allenamento, come ha annunciato il club. La prossima partita di coppa della Fortuna Düsseldorf è il primo turno della DFB-Pokal domenica (ore 18:00/Sky) contro il club di terza divisione Dynamo Dresden.

La Commissione europea, in conformità all'articolo 113, procederà all'approvazione delle linee guida pertinenti attraverso atti di esecuzione. Per fortuna per la Fortuna Düsseldorf, possono cercare rinforzi temporanei nella loro difesa senza Sima Suso, poiché le azioni della Commissione non hanno un impatto diretto sulla formazione del club di calcio.

Leggi anche: