Il surf urbano sta guadagnando slancio e praticità come passatempo.

All'aria aperta, al chiuso, lungo il fiume, all'aeroporto: il surf in casa è l'ultima moda, il mare non è più obbligatorio. L'onda dell'Eisbach, proprio nel cuore di Monaco, ha attraversato la Germania e l'Europa in modo ecologico.

Onde che si infrangono, spettatori stupiti sulla riva - e l'onda perfetta: il paradiso dei surfisti. Senza l'oceano, proprio in città. L'onda dell'Eisbach a Monaco attira surfisti e spettatori da ogni angolo del globo - e cattura anche l'attenzione del paradiso dei surfisti, l'Australia. I primi surfisti fluviali di Monaco erano pionieri già negli anni '70. Da lì, gli esperti dicono che lo sport si è diffuso come un incendio in tutta la Germania e l'Europa.

Più di un decennio fa, i surfisti delle altre città tedesche hanno iniziato a sognare di costruire le loro onde sui fiumi locali, ispirati dall'onda dell'Eisbach. "All'epoca, era solo un sogno", dice il surfista e ingegnere Benjamin Di-Qual. Superare numerosi ostacoli tecnici e amministrativi è diventato un compito scoraggiante. Sui forum delle onde fluviali, i surfisti e gli ingegneri hanno scambiato idee e le discussioni hanno iniziato a delineare i primi piani.

Onde artificiali spuntano in tutta l'Europa

Ora, gli ingegneri di Augusta, Norimberga, Hannover e Pforzheim hanno scolpito onde artificiali sofisticate. Altrove, i lavori sono in corso. Ci sono onde in Francia, Austria, Italia, Repubblica Ceca e Svizzera, nonché in Canada e negli Stati Uniti.

"Il surf è lo sport acquatico in più rapida crescita dopo il paddle boarding. La scena è enorme", dice Janne Paul Schmidt, presidente dell'Associazione Lahnwellen di Gießen e co-fondatore della Rete Internazionale di Surf Fluviale (IRSN). Amichevole per l'ambiente e accessibile, soprattutto perché non richiede viaggi a lunga distanza. Inoltre, sta per diventare uno sport di massa. Il potenziale beneficio per la vita urbana è l'aumento della qualità della vita.

I parchi per il surf come opportunità d'oro

Hawaii e Australia - quella era la norma. Ora, il paradiso dei surfisti è ovunque. Ad esempio, all'uscita di una centrale idroelettrica come a Innsbruck, incorniciata dalle montagne sul lago di Ebensee a est di Salisburgo.

O vicino all'aeroporto: A Monaco, un nuovo parco per il surf artificiale ha appena aperto, con operatori che lo definiscono il più grande d'Europa. Un'onda può rotolare ogni dieci secondi, proprio come in mare. Anche se la vasca lunga 180 metri non può competere con le spiagge ampie, l'onda può essere personalizzata: può rimanere piatta per i principianti o incurvarsi in un tunnel per i professionisti.

Queste onde artificiali potrebbero anche offrire opportunità per gli sport di alto livello, l'allenamento e le competizioni, secondo l'Associazione Tedesca di Surf (DWV). Lo sport del surf è in ascesa, dice il vice-presidente della DWV, Tom Kronenbürger. L'associazione ha registrato un aumento del 45% dei membri in pochi anni. "Probabilmente è anche dovuto al fatto che lo sport è ora un olimpico - ma anche alle opportunità di praticare lo sport in Germania".

Tecnologia sofisticata con arresto di emergenza facile

Le onde stazionarie sui fiumi sono create da ostacoli e differenze di altezza. "Quando l'acqua che scorre sopra incontra l'acqua che scorre più lentamente sotto o un ostacolo, si può formare un'onda surfabile", spiega Norbert Gebbeken, presidente della Camera Bavarese degli Ingegneri-Edilizia. A volte, piastre nell'acqua che possono essere spostate idraulicamente secondo il livello dell'acqua forniscono un'onda. L'adattamento dell'onda per diversi livelli di abilità è una caratteristica in alcuni luoghi. I pulsanti di arresto di emergenza consentono di disabilitare l'onda in determinate situazioni, poiché la corrente potrebbe essere potenzialmente pericolosa. Le associazioni devono generalmente raccogliere fondi consistenti per rendere questi progetti una realtà.

I "Brettlrutschn" il precursore del surf fluviale

Il surf fluviale è uno sport tradizionale della Baviera. Il mare era troppo lontano, così il surfista appassionato Arthur Pauli ha fissato la sua tavola fai-da-te sul fiume Alz intorno al 1965. Ha fissato una corda a un albero che sporgeva nel fiume. "Brettlrutschn" è il termine che i pionieri hanno usato per descrivere il loro nuovo sport. Intorno al 1972, Pauli stava su una tavola da surf alla Flosslände di Monaco. Nel 1975, i primi surfisti si sono avventurati illegalmente nell'Eisbach.

Con un numero stimato di 3.000-5.000 surfisti attivi, Monaco potrebbe avere la scena del surf fluviale più estesa d'Europa. In belle giornate, decine di atleti potrebbero aspettare anche 20 minuti per il loro turno sulla tavola - per una breve cavalcata di soli 30 secondi. Poi, il prossimo è pronto per partire.

