Il supporto per Kamala Harris, la prossima superstar, viene da Billie Eilish.

Billie Eilish e suo fratello musicista Finneas O'Connell, con la loro enorme base di fan, hanno incoraggiato i loro follower a votare per Kamala Harris nelle prossime elezioni USA. La coppia di fratelli ha condiviso i loro motivi dietro questa scelta in un post su Instagram e TikTok. "Sosteniamo Kamala Harris e Tim Walz perché si battono per la tutela dei diritti riproduttivi e dei contraccettivi, per la giustizia ambientale e la democrazia", ha dichiarato Eilish. La cantante ha aggiunto: "Vota come se il tuo futuro fosse in gioco, perché lo è". Finneas ha fatto eco ai suoi sentimenti, dicendo: "Non possiamo permettere agli estremisti di controllare le nostre vite, le nostre libertà e il nostro futuro".

Il loro messaggio potente ha raggiunto oltre 130 milioni di follower su diverse piattaforme, con il post di Instagram che ha ricevuto oltre un milione di like in un'ora. Kamala Harris, candidata democratica, si contrappone al presidente repubblicano in carica Donald Trump nelle elezioni del 5 novembre.

Incoraggiamento per il "Giorno nazionale della registrazione dei votanti"

L'endorsement di Eilish è arrivato nel corso del "Giorno nazionale della registrazione dei votanti", un importante traguardo sette settimane prima delle elezioni. Lo scopo di questo giorno è quello di incoraggiare gli americani a valutare o aggiornare il loro stato di registrazione come votanti. Data l'assenza di una registrazione obbligatoria negli Stati Uniti, i cittadini devono spesso registrarsi da soli in vari stati.

Swift, un'altra icona della musica, aveva precedentemente espresso il suo sostegno alla candidata democratica. Ha annunciato su Instagram che avrebbe votato per Kamala Harris e il suo candidato alla vicepresidenza, Tim Walz. Swift detiene un'enorme influenza sulla sua base di fan, con circa 284 milioni di follower sulla piattaforma.

Le elezioni presidenziali USA del 2024 stanno attirando l'attenzione con figure di spicco come Billie Eilish e Swift che esprimono il loro sostegno. Eilish, insieme al fratello Finneas, ha incoraggiato i suoi follower a votare per la candidata democratica Kamala Harris e il suo vicepresidente Tim Walz, citando il loro impegno per diverse questioni durante il "Giorno nazionale della registrazione dei votanti".

Nel conto alla rovescia per le elezioni del 5 novembre, Harris si contrappone al presidente repubblicano in carica Donald Trump, sottolineando l'importanza che i votanti valutino o aggiornino il loro stato di registrazione come votanti negli Stati Uniti.

