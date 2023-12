Il super PAC pro-DeSantis cancella gli acquisti di pubblicità televisiva in Iowa e New Hampshire e si concentra sul gioco sul campo

Secondo i dati di AdImpact, venerdì Never Back Down ha tagliato circa 2,5 milioni di dollari in future prenotazioni pubblicitarie che aveva fatto nei due Stati e in alcuni mercati mediatici nazionali - l'ultimo segno di come gli alleati di DeSantis stiano cercando di guadagnare trazione nelle ultime settimane prima dell'inizio delle votazioni nei caucus dell'Iowa del 15 gennaio.

Per settimane, un gruppo esterno separato che sostiene la candidatura di DeSantis, Fight Right, ha concentrato la sua attenzione su annunci televisivi che mirano a dare al governatore della Florida una spinta nel suo tentativo di ridurre il divario con il leader ed ex presidente Donald Trump - anche se cerca di allontanare la crescente minaccia dell'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley.

Uno spot di 30 secondi di Fight Right si scaglia contro il passato di Haley sulla Cina, concludendo: "Non possiamo fidarci di Tricky Nikki".

Ma la decisione di Never Back Down di ritirare la pubblicità televisiva sottolinea le sfide che DeSantis deve affrontare.

Il presidente del gruppo, Scott Wagner, ha riconosciuto il cambiamento in una dichiarazione di venerdì, sottolineando che Fight Right farà invece pubblicità.

"Never Back Down è focalizzato sulla sua missione principale: gestire la più avanzata operazione di base e di caucus politico in questa corsa e aiutare a ottenere la nomination del GOP per il governatore DeSantis, che libererà l'America dalle politiche disastrose della sinistra. Siamo entusiasti di avere Fight Right e altri che coprono l'aria per il governatore DeSantis mentre lavoriamo sul terreno in Iowa, New Hampshire, South Carolina e oltre", ha detto Wagner.

L'ultima mossa arriva dopo che Never Back Down ha vissuto diverse settimane di turbolenze, tra cui l'allontanamento di alti funzionari e continue critiche alla gestione delle risorse.

Come ha riferito la CNN all'inizio del mese, le iniziali del gruppo sono diventate una sorta di battuta in Iowa.

"Cosa significa NBD, No Big Deal?", ha detto un funzionario repubblicano di lunga data in Iowa.

Never Back Down, formatosi prima dell'ingresso di DeSantis nella corsa alla Casa Bianca a maggio, ha ricevuto decine di milioni di finanziamenti che il candidato aveva accumulato quando era governatore della Florida e ha speso finora oltre 40 milioni di dollari in pubblicità. Il gruppo ha anche speso milioni per fornire a DeSantis infrastrutture critiche per la campagna, ospitando comizi, town hall e tour in autobus negli Stati in cui si vota presto.

Nel frattempo, sono emersi altri gruppi esterni a favore di DeSantis. Fight Right, che ha iniziato a spendere milioni per ulteriori pubblicità a favore di DeSantis, si è formato dopo che il governatore ha espresso il suo disappunto per le pubblicità di Never Back Down in Iowa.

Un altro nuovo gruppo pro-DeSantis, Good Fight, si è costituito proprio questa settimana, secondo i registri della Federal Election Commission, e ha già iniziato a piazzare nuove prenotazioni pubblicitarie per un totale di circa 276.000 dollari fino ad ora per puntare all'Iowa.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com