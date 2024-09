- Il suono emana dall'interno della pera.

Thomas Müller preferisce concentrarsi sugli eventi attuali invece che sui successi passati dopo la sua 710ª partita per il FC Bayern Monaco, guadagnando così il titolo di giocatore con più presenze nella storia del club. Il 34enne continua ad avere ambizioni da calciatore professionista e si è entusiasmato a parlare del suo gol stellare durante la vittoria per 2-0 contro lo SC Freiburg - il suo 150° gol in 475 partite di Bundesliga. "I record non sono una mia preoccupazione", ha dichiarato.

Giocando 710 partite del Bayern, supera Maier di una

"La sensazione di segnare un gol così è incredibile", ha detto Müller ricordando il suo abile movimento con il piede destro prima di eseguire un astuto finte e concludere con il sinistro. "Ti lascia senza fiato, ti sconvolge gli ormoni. È stata una dimostrazione impressionante di tecnica". Lo ha prontamente inserito tra i suoi top ten.

Dopo la partita, i compagni di squadra di Müller nello spogliatoio del Bayern hanno celebrato la sua prestazione con tre palloncini rossi con il numero 710. Con la sua partita contro il Freiburg, ha superato il leggendario portiere Sepp Maier (709 partite). "Thomas Müller è una leggenda. Appartiene alla stessa categoria di Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß e altri grandi", ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl.

Kimmich trova le 710 partite "una figura significativa"

Il compagno di squadra Joshua Kimmich è rimasto inizialmente colpito dalle 710 partite professionistiche di Müller. "Penso che sia una figura significativa, soprattutto quando sei attivamente coinvolto e comprendi le sfide di giocare 50 partite a stagione. È straordinario e ce l'ha fatta per un solo club!"

Dopo la partita, i tifosi del Bayern nella curva sud dell'Allianz Arena hanno espresso il loro amore per Müller con uno striscione: "710 volte 100% per il FC Bayern e non c'è fine in vista. Grazie, Chapeau e continua così - Thomas".

Il contratto di Müller scade alla fine di questa stagione, ma lui rimane tranquillo e soddisfatto della sua forma fisica. Anche a 34 anni, desidera migliorare ancora. "Continuo a imparare, anche se il mio corpo invecchia. Mi sento incredibile e non vedo ancora una fine", ha condiviso.

Sceglie il relax invece delle partite internazionali

"Tutti vogliono un posto in squadra", ha riconosciuto Müller. "Cerco di dimostrare il mio valore all'allenatore e presentarmi come un'opzione sensata". Tuttavia, ha anche sostenuto l'allenatore del Bayern Vincent Kompany: "Al momento è difficile per l'allenatore scegliere tra i nostri attaccanti".

Invece dei tornei internazionali, Müller ora desidera una vacanza di due settimane dopo il suo addio alla nazionale. "Sono felice di avere questa opportunità per riposarmi. Poi sarò pronto per tornare al FC Bayern con rinnovato vigore".

