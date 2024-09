Il suono della rottura riecheggia le vacanze estive

Rivedere il mondo dell'hip-hop e del rap, mescolato con un'indagine per omicidio, potrebbe sembrare noioso a prima vista. Tuttavia, è piuttosto coinvolgente - non grazie all'omicidio.

L'ispettore Eisner (Harald Krassnitzer) ha trascorso pochissimo tempo a immergersi nella scena hip-hop di Vienna nel 2024, ma la sua valutazione è chiara e critica: "Ego iper-gonfiati, testi misogini, auto lussuose. Arretrati al nucleo." E in effetti, il video musicale del brano di Akman 47 (Murat Seven) che Eisner ha appena visto potrebbe essere stato girato a Berlino durante i 2000. Tuttavia, il gangsta rap non è l'unica faccia del genere, e questo è esattamente ciò che il primo "Tatort" dopo la lunga pausa estiva, intitolato "Deine Mutter", vuole dimostrare.

Un thriller domenicale che fa da tutorial di hip-hop e rap? Un'impresa rischiosa, guidata dalla regista Mirjam Unger e dalla sceneggiatrice Franziska Pflaum. Ma funziona, grazie alla loro passione per il genere - Unger ha trascorso anni come giornalista musicale e ha co-fondato la popolare stazione radio austriaca FM4 nel 1995 - e all'inclusione di Aleksandar Simonovski, meglio conosciuto come "Yugo" e "Jugo Urdens", che è già stabilito nella scena rap. "È autentico senza dubbio", dice Yugo riguardo al film in cui interpreterà la vittima di omicidio Ted Candy. "Ho potuto contribuire con le mie conoscenze quasi in ogni aspetto."

La trama del crimine non convince appieno

"L'hip-hop ha un impatto globale, con artisti di stili, atteggiamenti e backgrounds diversi", chiarisce Unger. "Nel nostro film, Ted Candy rappresenta l'hip-hop mainstream come icona della cultura pop e sensazione dei social media." Il suo contraltare, Akman 47, rappresenta "il veterano del gangster rap hardcore, che ha raggiunto l'apice in Germania intorno al 2010". E poi c'è Bashir (Francis Ayozieuwa aka "Frayo 47"), che gioca un ruolo più importante più tardi nel film: "Come l'esterno, appartiene alla generazione più giovane che promuove l'autenticità dell'old-school e si basa sulla verità cruda dell'hip-hop".

Il fatto che "Deine Mutter" possa anche affrontare temi come la queer, l'omofobia e la misoginia nel rap in modo credibile e umoristico è un grande risultato. Quasi si dimentica che il film come storia del crimine arranca a causa di un ritmo non uniforme nella parte centrale.

