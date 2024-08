- Il suo secondo figlio entra nel mondo.

"Quando arriverà il mio piccolo?", si chiese Pietro Lombardi (32) un martedì, esprimendo il suo pensiero su Instagram Stories. Tre giorni dopo, l'attesa era finita: il cantante e la sua compagna, Laura Maria Rypa (28), avevano dato il benvenuto al loro secondo figlio. Hanno annunciato la lieta notizia su Instagram il venerdì.

Questo è il titolo del neonato di Pietro Lombardi

Sulla piattaforma, hanno pubblicato uno scatto dell'ospedale. Nella foto, Rypa è comodamente sdraiata a letto, stringendo il bambino, mentre Lombardi li guarda amorevolmente. I nuovi genitori hanno anche rivelato il nome del loro figlio: "Siamo felici di annunciare che il nostro figlio sano Amelio Elija è entrato nel mondo. I nostri cuori sono colmi d'amore mentre godiamo questi momenti e assaporiamo il tempo trascorso insieme. Vedere la nostra famiglia crescere è una gioia indescrivibile."

Lombardi ha anche ripostato il messaggio su Instagram Stories e ha scritto, "Numero 3. Sono al settimo cielo." In pochi minuti, il post ha ricevuto migliaia di like e commenti.

L'ultima aggiunta di Pietro

Lombardi e Rypa hanno annunciato la loro seconda gravidanza a gennaio tramite un post su Instagram. In aprile, hanno annunciato il genere del bambino, rivelando che sarebbe stato un altro maschio. Durante la gravidanza, ci sono state alcune difficoltà, come ha condiviso Rypa a luglio.

La coppia è già benedetta dal loro più piccolo, Leano (1), nato all'inizio del 2023. Per Lombardi, questo è il suo terzo figlio. Dalla sua precedente relazione con Sarah Engels (31), ha anche un figlio di nome Alessio (9).

