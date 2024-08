- Il suo ritorno alla Marvel è stato facilitato da questo.

Era il pettegolezzo al Comic-Con di San Diego in luglio: Robert Downey Jr., 59 anni, sta tornando nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Tuttavia, non interpreterà nuovamente il ruolo di ex Vendicatore Tony Stark, alias Iron Man. Invece, interpreterà un nemico per il team di supereroi: Doctor Doom. Nel podcast "Awards Chatter" di The Hollywood Reporter, il giovane Jr. ha discusso di come questo ritorno all'MCU sia avvenuto.

Ha rivelato di aver incontrato Kevin Feige, a capo dell'MCU, insieme a sua moglie Susan lo scorso anno. Feige ha proposto l'idea, dicendo: "Continuo a pensare a come sarebbe se tu tornassi...". Ma non si è fermato lì. Feige si è chiesto: "Come possiamo evitare di fare un passo indietro? Come possiamo non deludere le aspettative? Come possiamo continuare a superarli?". Poi ha suggerito il personaggio di Doctor Doom per Downey Jr. Il villain più iconico dei Vendicatori nei fumetti Marvel è il pazzo scienziato Doctor Doom. Downey Jr. era entusiasta all'idea e Feige ha aggiunto: "Diamo veramente giustizia a Doctor Doom". E così, il ritorno è stato probabilmente confermato.

Doctor Doom come futuro antagonista principale dell'MCU

Marvel sta pianificando di introdurre Doctor Doom, alias Victor von Doom, come principale villain dei Vendicatori. Inizialmente, Kang avrebbe dovuto ricoprire quel ruolo, ma l'attore di Kang, Jonathan Majors, è stato trovato colpevole di violenza domestica nel 2023.

"Avengers 5", intitolato "Doomsday", è previsto nelle sale tedesche il 29 aprile 2026. "Avengers 6" seguirà circa un anno dopo, il 5 maggio 2027.

L'entusiasmo di Robert Downey Jr. per interpretare Doctor Doom era evidente durante la sua conversazione su "Awards Chatter", esprimendo il suo desiderio di rendere giustizia al personaggio. I fan sono ansiosi di vedere il ritorno di Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe come il famoso villain nei prossimi "Avengers 5" e "Avengers 6".

