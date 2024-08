- Il suo punto di vista sui suoi compagni di campo, come espresso.

Attore Winfried Glatzeder (79, "Oderbruch") ha lasciato la speciale stagione anniversario di RTL "Sono una celebrità - Lo scontro delle leggende della giungla" (ultimo episodio disponibile su RTL+, in onda il giorno successivo su TV lineare RTL) all'ottavo giorno. In un'intervista all'agenzia di stampa spot on news, l'alunno dell'Università del Cinema e della Televisione di Potsdam-Babelsberg (frequentata dal 1965 al 1969) elogia la competenza dimostrata dai molti reality star di successo durante il loro soggiorno nel campo.

Nella tua partenza da "Sono una celebrità - Lo scontro delle leggende della giungla", hai detto che tutti sono un po' matti. A cosa ti riferivi esattamente?

Glatzeder: Siamo stati portati tutti in questo show con l'assunzione che avremmo potuto intrattenere il nostro pubblico con le nostre performance. Tuttavia, ero l'unico senza una comprensione di social media e sono rimasto sbalordito dalla facilità con cui gli altri hanno navigato l'arte della promozione di sé stessi.

'Pazzi' è un termine positivo in questo contesto?

Glatzeder: In un certo senso, sì, ed è stato anche un po' strano. Tutti hanno un obiettivo finale in mente, che è quello di utilizzare questo show per avanzare le loro carriere o promuovere i loro altri reality show.

Essendo circondato da star della TV reality, sei un attore. Qual è stata la principale differenza?

Glatzeder: Era evidente che quelli con esperienza in reality show erano molto bravi. Pensavo che mi sarei adattato rapidamente e avrei tenuto il passo, ma non è stato così e non è stato divertente nemmeno.

Diresti che c'è stata molta recitazione o i partecipanti erano autentici?

Glatzeder: Nel loro mondo, è tutto piuttosto autentico poiché guadagnano molto denaro da esso. A un certo punto, uno dei concorrenti, Gigi, ha detto qualcosa del tipo: "Se non ho fatto milioni entro i 50 anni, finirò sotto un ponte come un senzatetto." Sapeva di cosa stava parlando, si tratta solo di guadagnare quanto più denaro possibile. La durata di vita di una star oggi è molto più breve di quanto non fosse in passato. Il livello di professionalità in questo lavoro è impressionante, tuttavia.

L'esperienza del campo e la rappresentazione della produzione sono due cose diverse. Come ti sei sentito riguardo alla tua rappresentazione nello show?

Glatzeder: È affascinante ciò che possono creare da esso. A volte ho provato a contribuire qualcosa, ma non ho visto alcun risultato nello show. Nell'episodio precedente, sono stato ridotto a parlare solo delle evacuazioni dei miei colleghi nel campo. Sono stato il protagonista di quell'episodio. Ho fatto di più, ovviamente, ma non è stato mostrato.

Come lo spieghi?

Glatzeder: A tutti viene assegnato un ruolo, che avrei dovuto sapere dalla mia esperienza al Jungle Camp un decennio fa. Tuttavia, non riuscivo a ricordarlo. Si tratta solo di affari e sono pronto a partecipare per un compenso sostanzioso.

Glatzeder: Sì, nel mio caso è stata una violazione delle regole per noia poiché non c'era molta eccitazione quando non ero sfidato e dovevo trascorrere l'intera giornata nel campo. Spesso mi limitavo a bighellonare nel mio angolo e hanno mostrato abbastanza nello show quanto fosse pigro il 'vecchio' Glatzeder. Ho infranto solo una regola vera.

Quale regola hai infranto?

Glatzeder: Ho voluto dimostrare il mio coraggio bypassando i tentativi futili di accendere il fuoco all'inizio. Ho segretamente portato un fiammifero e una superficie di accensione, che ho incollato sulla mia schiena per sicurezza. Quando ci siamo uniti come secondo gruppo, sono stato deluso perché David Ortega aveva già riuscito ad accendere il fuoco con un'energia eccessiva. Mi sono fregato da solo. Non ho infranto altre regole.

C'è stato anche contrabbando nella tua prima esperienza al Jungle Camp nel 2014?

Glatzeder: Sì, allora le donne hanno anche contrabbandato il sale per il cibo nel Jungle Camp. Ne ho beneficiato, quindi non ho fatto altre domande.

Qual è il tuo prossimo progetto dopo le leggende della giungla, dove i fan possono vederti di nuovo?

Glatzeder: La serie di successo di Manfred Krug [1937-2016, R.I.P.] "Liebling Kreuzberg" [1986-1998] sta tornando con un film "Kanzlei Liebling Kreuzberg", in onda il 27 settembre alle 20:15 su ARD. Interpreterò un razzista. Inoltre, ho un ruolo nel film per il cinema "Kundschafter des Friedens 2 - Kubanische Nächte", in uscita al cinema il 23 gennaio.

