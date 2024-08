- Il suo nuovo bar e' sul punto di chiudere?

I noti emigranti del "Goodbye Germany" Steff Jerkel (54) e Peggy Jerofke (48) hanno aperto non meno di nove attività gastronomiche a Mallorca nel corso degli anni. Mentre Jerofke gestisce attualmente il suo locale "Tiki Beach" a Cala Ratjada, il suo compagno fresco di fidanzamento aveva sperato nel successo del bar sportivo "Sharky's". Tuttavia, quest'ultimo sembra affrontare problemi insormontabili, come riportato dal "Mallorca Zeitung".

Steff Jerkel: "Se un concetto non funziona..."

Di conseguenza, "Sharky's" è stato temporaneamente chiuso a metà luglio, con una riapertura prevista alla fine del mese che non si è mai materializzata. "Al momento, non sembra che riapriremo", ha rivelato Jerkel al giornale. Ha aggiunto: "Se un concetto non funziona, devi tirare il freno a mano, prendere fiato, pensare a perché non ha funzionato e tornare più forte e migliore".

Peggy Jerofke, la fidanzata di Jerkel, è d'accordo: "È stata la decisione giusta. Non solo Steff, tutti noi siamo stati messi al tappeto". Il concetto del bar sportivo non ha funzionato e ora hanno bisogno di tempo per pensare ai prossimi passi.

Fidanzamento a giugno per l'apertura di "Sharky's"

La famosa coppia televisiva trova positivo che alcuni dipendenti di "Sharky's" siano riusciti a trovare lavoro a "Tiki Beach", gestito da Jerofke. Gli "stelle del Goodbye Germany" si stanno ora concentrando di più sulla loro vita familiare. "Perché la salute e il tempo nella vita sono le cose più importanti. Nessuno te li ridà indietro", dice Jerkel e si dice felice di avere più tempo da trascorrere con la sua famiglia: "Stiamo godendo di ciò che abbiamo".

Peggy Jerofke e Steff Jerkel sono diventati noti grazie allo show VOX "Goodbye Germany" a partire dal 2014. Si sono conosciuti ad Arenal nel 1998, si sono trasferiti a Mallorca nel 2009 e hanno aperto un ristorante greco lì, seguito da diverse altre attività. Si sono trasferiti nella "Summer House of the Stars", Peggy Jerofke ha partecipato a "The Fight of the Reality Stars" su RTLzwei nel 2023 e Steff Jerkel ha vinto la seconda stagione di "The Great Promi-Bussen" su ProSieben a dicembre 2023. La coppia si è separata brevemente nel 2022 e ha festeggiato un ritorno d'amore qualche mese dopo - compreso un fidanzamento il 10 giugno 2024 all'apertura di "Sharky's".

