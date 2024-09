- Il suo ingegno mostro' una certa durezza.

Il 31 agosto, in occasione dell'anniversario della morte della Principessa Diana (1961-1997), emergono i ricordi. Ex-moglie del Re Carlo III (75) e madre del Principe William (42) e del Principe Harry (39), lei morì il 31 agosto 1997 a seguito di un incidente stradale. Il suo ex parrucchiere ora condivide il lato più leggero della principessa che ha incontrato una fine tanto tragica.

La Principessa Diana era "un'eccezionale persona autentica"

Richard Dalton, che si dice abbia curato i capelli di Diana fino al 1991, ha collaborato con Renae Plant al libro "È tutto sul capelli - Il mio periodo con Diana". Dalton ha condiviso: "È stato divertente rivivere questi ricordi dopo aver interagito con lei quotidianamente per un decennio". Il suo obiettivo era mettere in evidenza "quanto fosse divertente" e "quale eccezionale persona autentica" fosse Diana. "Trovo il lato umoristico di Diana incredibilmente affascinante", ha confessato Dalton. "Lei desiderava essere 'normale' e era come il resto di noi".

Nel libro, Dalton scrive del "senso dell'umorismo straordinario e giocoso" di Diana. "Le sue battute erano divertentissime", ha confessato il parrucchiere. Era sempre pronta a fare battute e scherzi. E il suo umorismo poteva essere a volte "molto malizioso". "Era divertentissima e amava ingannare tutti".

La Principessa e il Corgi

Dalton racconta un episodio in cui uno dei Corgi della Regina Elisabetta II (1926-2022) è entrato in una stanza dove lui si trovava. Stava accarezzando il cane quando Diana entrò. Il Corgi iniziò a leccare le gambe di Diana e lei chiese: "A chi appartiene questo cane?". Lui rispose: "È il nuovo Corgi di tua suocera". Ridendo, lei rispose: "Be', scaccialo via, perché mi sta leccando tutta la tintura abbronzante dalle gambe".

