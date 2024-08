- Il suo "Baby" iniziale, segna un risultato significativo.

Chi l'avrebbe mai detto! Più o meno nello stesso momento in cui il primo figlio di Justin Bieber (30 anni) è venuto al mondo, il suo primo grande successo - "Baby" del 2010 - ha raggiunto un traguardo importante. La hit canadese ha raggiunto oltre un miliardo di streaming su Spotify.

Cinque Canzoni con Più di un Miliardo di Streaming

Questa hit dance, pubblicata come singolo per l'album di debutto in studio di Bieber "My World 2.0" e featuring Ludacris (46 anni), segna il quinto brano di Bieber a superare il miliardo di streaming. Questo significa che Bieber si unisce a un'élite di artisti, tra cui The Weeknd (34), Bruno Mars (38) e Dua Lipa (29), che hanno raggiunto questo traguardo unico.

Prima di questo, Bieber aveva quattro canzoni in questa lista: "Stay" insieme a The Kid Laroi (con 3.223 miliardi di streaming), "Love Yourself" (2.491 miliardi), "Let Me Love You" in collaborazione con DJ Snake (2.214 miliardi) e "Sorry" (2.154 miliardi). Il detentore del titolo attuale in cima alla lista è "Blinding Lights" di The Weeknd, con un impressionante 4.411 miliardi di streaming.

Il Figlio di Justin Bieber e Hailey Bieber

Il "figlio ufficiale" di Bieber e sua moglie Hailey (27 anni) si chiama Jack Blues Bieber. La coppia ha annunciato la nascita del figlio su Instagram il 24 agosto. Tuttavia, il giorno esatto della sua nascita rimane un mistero. Hanno annunciato la loro gravidanza a maggio e la coppia è stata insieme dal 2016, sposandosi infine nel 2019.

