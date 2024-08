- Il suo avvocato sta facendo una dichiarazione sull'incidente.

Drama nella casa reale norvegese: il figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit (50) è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali. Secondo la rivista norvegese "Se og Hør", Marius Borg Høiby (27) è stato preso in custodia dalla polizia domenica dopo un incidente con una donna in un appartamento di Oslo.

La polizia ha confermato alla rivista che un arresto e un'accusa per "lesioni personali" sono avvenuti all'indirizzo indicato domenica mattina. La persona arrestata è stata "dopo rilasciata". "Se og Hør" riferisce anche che la donna, stimata tra i 20 e i 30 anni, è stata portata in ospedale con una sospetta commozione cerebrale. Questo non è stato ancora confermato. Non sono noti ulteriori dettagli sull'episodio avvenuto nell'appartamento di Oslo.

L'avvocato di Marius conferma l'accusa di lesioni personali

L'avvocato del 27enne, nato da una relazione precedente al matrimonio di Mette-Marit con il Principe ereditario Haakon (51), ha parlato con il quotidiano norvegese "Dagbladet" del caso: "L'accusa è per lesioni personali, che è la forma più lieve di violenza secondo la legge. Né il mio cliente né io siamo informati del contenuto completo del caso, e lui non ha rilasciato dichiarazioni su mio consiglio. È importante che il processo segua il suo corso e che i media rispettino la privacy e la tranquillità del mio cliente. Spetta ai tribunali decidere se il caso finisce lì."

Il palazzo tace sull'assenza di Mette-Marit alle Olimpiadi

L'arresto del figlio Marius potrebbe essere il motivo per cui Mette-Marit ha improvvisamente annullato la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Era originariamente prevista per sedersi in tribuna con Haakon l'6 agosto. Tuttavia, il Principe ereditario è apparso inaspettatamente senza la sua compagna.

Il palazzo ha parlato con "Se og Hør" di questo: "La Principessa ereditaria ha deciso di rimandare la sua partenza per il momento". La corte ha anche notato che Mette-Marit spera di poter viaggiare lì più tardi.

