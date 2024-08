- Il suicidio del detenuto della JVA a Görlitz confermato

Lo scorso settimana, un 29enne è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Görlitz. La procura e la polizia hanno ora confermato ufficialmente che si tratta di un presunto suicidio. "I risultati dell'autopsia sul defunto hanno eliminato ogni dubbio che l'individuo si sia tolto la vita," si legge in una dichiarazione congiunta.

I risultati del medico legale indicano che le ferite erano autoinflitte. Non sono state trovate tracce di influenze esterne.

Trovato Morto Prima del Processo

Il pompiere di Schleife è stato trovato morto nella sua cella lo scorso giovedì, poche ore prima che il suo processo per omicidio e incendio doloso iniziasse presso il tribunale regionale di Görlitz. Era stato in custodia cautelare dal novembre 2023 e ospitato in una cella singola.

L'uomo celibe era sospettato di essere responsabile della morte violenta di un pensionato a Görlitz nel settembre 2023. Il membro del corpo dei pompieri professionisti di un villaggio a circa 60 chilometri a nord di Görlitz era accusato di aver brutalmente ucciso il 79enne durante una discussione sulla vendita della sua casa e poi di aver tentato di appiccare il fuoco all'edificio per coprire le prove.

Era stato arrestato all'inizio di novembre 2023 e non aveva ancora fatto dichiarazioni sul crimine nel corso delle indagini - il caso verrà ora archiviato per ordine.

La polizia è stata informata immediatamente dopo la scoperta del corpo del pompiere. Dopo le indagini, è stato concluso che non c'era bisogno di ulteriori coinvolgimento della polizia nella questione, in quanto era stata classificata come suicidio.

Leggi anche: