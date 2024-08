Il Sudan è "a un punto di rottura" mentre infuria la guerra civile, dice l'agenzia delle Nazioni Unite

Dall'inizio dello scorso anno, lo scoppio del conflitto tra le Forze Armate Sudanesi (FAS) e le Forze di Supporto Rapido (FSR) ha costretto oltre otto milioni di persone a lasciare le loro case, gettando il paese in una delle peggiori catastrofi umanitarie della storia recente, secondo le Nazioni Unite.

"Senza un intervento immediato, massiccio e coordinato a livello globale, rischiamo di assistere alla morte di decine di migliaia di persone nei prossimi mesi", ha dichiarato Othman Belbeisi, direttore del Medio Oriente e dell'Africa per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), in una dichiarazione. "Siamo al limite, a un punto di rottura catastrofico", ha aggiunto.

Almeno la metà dei sfollati sono bambini, in un conflitto caratterizzato da "livelli intollerabili di violazioni dei diritti, targeting etnico, massacri di popolazioni civili e violenza di genere", secondo la dichiarazione.

Questa settimana, il Comitato di Recensione della Carestia dell'ONU ha dichiarato che almeno un campo profughi nella regione del Darfur del Sudan sta vivendo una carestia, un evento che l'agenzia ha dichiarato solo due volte nella storia del Sudan. Lo scorso maggio, il Programma Alimentare Mondiale ha riferito che le persone in quella regione erano state costrette a mangiare erba e gusci di arachidi per sopravvivere.

"Nei prossimi tre mesi, si stima che 25,6 milioni di persone saranno in condizioni di insicurezza alimentare acuta man mano che il conflitto si espande e si esauriscono i meccanismi di coping", ha detto la dichiarazione dell'OIM. "Molti altri luoghi" in Sudan sono anch'essi a rischio di carestia, ha aggiunto.

Le forze armate stanno anche bloccando le consegne di aiuti urgenti in Sudan e l'OIM ha detto di avere bisogno di ulteriori finanziamenti per raggiungere coloro che ne hanno bisogno. Medici Senza Frontiere ha detto che un ponte chiave utilizzato dai lavoratori umanitari per raggiungere la regione del Darfur è crollato la scorsa settimana a causa di inondazioni.

L'avvertimento arriva mentre un nuovo round di colloqui sulla cessazione del fuoco, guidati dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita, è previsto per questa settimana in Svizzera, secondo quanto riferito dall'AP lunedì. Le FSR, che sono evolute dalla milizia Janjaweed che ha guidato il genocidio del Darfur all'inizio degli anni 2000, hanno accettato di partecipare ai colloqui, ma l'esercito del Sudan non l'ha fatto.

"Questa era l'unica via sicura per i soccorsi umanitari per raggiungere il Darfur centrale e meridionale", ha detto l'agenzia lunedì in un post su X. "Questo aggiunge un altro ostacolo significativo ai nostri sforzi per consegnare aiuti salvavita in Sudan".

Una delegazione del governo sudanese ha incontrato le autorità statunitensi nella città costiera saudita di Gedda nel weekend in un tentativo di convincere l'esercito a partecipare al

