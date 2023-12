Il Sudafrica presenta una causa per genocidio contro Israele alla Corte internazionale di giustizia per la guerra di Gaza

Il Sudafrica accusa Israele di aver "violato i suoi obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio" nella sua richiesta, e sostiene che "gli atti e le omissioni da parte di Israele ... hanno carattere di genocidio, in quanto sono stati commessi con il necessario intento specifico ... di distruggere i palestinesi a Gaza", secondo l'ICJ.

Oltre 21.507 persone sono state uccise a Gaza dal 7 ottobre, secondo il Ministero della Sanità dell'enclave controllata da Hamas. Tra i morti ci sono almeno 308 persone che si trovavano in rifugi delle Nazioni Unite, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi.

Israele ha respinto le rivendicazioni del Sudafrica e la richiesta di appello alla Corte mondiale, affermando attraverso il Ministero degli Affari Esteri che il Sudafrica "sta chiedendo la distruzione dello Stato di Israele" e che la sua "rivendicazione manca di una base sia fattuale che legale".

"Israele si impegna a rispettare il diritto internazionale e agisce in conformità con esso, e dirige i suoi sforzi militari solo contro l'organizzazione terroristica di Hamas e le altre organizzazioni terroristiche che collaborano con Hamas", ha affermato la dichiarazione, aggiungendo che ha fatto "ogni sforzo per limitare i danni alle persone non coinvolte e per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza".

I bombardamenti aerei e l'invasione terrestre di Gaza da parte di Israele, in risposta agli attacchi terroristici mortali di Hamas e alla furia dei rapimenti del 7 ottobre, hanno causato una diffusa devastazione nella striscia costiera densamente abitata, suscitando le proteste dei gruppi di soccorso e della comunità internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato all'inizio del mese che Israele è impegnato in "bombardamenti indiscriminati" a Gaza. Le valutazioni dei servizi segreti statunitensi suggeriscono che quasi la metà delle munizioni aria-terra che Israele ha utilizzato a Gaza nella sua guerra contro Hamas sono state non guidate, altrimenti note come "bombe mute". Le munizioni non guidate sono in genere meno precise e possono rappresentare una maggiore minaccia per i civili.

Molte delle bombe usate a Gaza sono state anche massicce, in grado di uccidere o ferire persone a più di 1.000 metri di distanza, come hanno suggerito le analisi della CNN e della società di intelligenza artificiale Synthetaic. I sostenitori della campagna israeliana a Gaza sostengono che queste munizioni pesanti agiscono come bunker busters, aiutando a distruggere l'infrastruttura di tunnel sotterranei di Hamas. Tuttavia, secondo gli esperti, tali bombe sono normalmente utilizzate con parsimonia dai militari occidentali. Il diritto umanitario internazionale proibisce i bombardamenti indiscriminati.

L'esercito israeliano ha dichiarato venerdì che sta espandendo le sue operazioni nel sud di Gaza, dove in precedenza era stato detto ai civili di Gaza di cercare rifugio. Ha anche affermato di aver distrutto una rete di tunnel e uno degli "appartamenti rifugio" appartenenti al leader di Hamas Yahya Sinwar. La CNN non può verificare in modo indipendente le affermazioni dell'IDF.

"Il Sudafrica è seriamente preoccupato per la situazione dei civili coinvolti negli attuali attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza, a causa dell'uso indiscriminato della forza e dell'allontanamento forzato degli abitanti", si legge in una dichiarazione rilasciata venerdì dal Dipartimento sudafricano per le Relazioni internazionali e la cooperazione.

"Inoltre, ci sono continue segnalazioni di crimini internazionali, come i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, nonché segnalazioni di atti che soddisfano la soglia del genocidio o di crimini correlati, come definiti nella Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la punizione del genocidio, che sono stati e potrebbero essere ancora commessi nel contesto dei massacri in corso a Gaza", si legge.

"In quanto Stato parte della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, il Sudafrica ha l'obbligo di prevenire il genocidio".

Il Sudafrica e Israele sono entrambi parti della Convenzione sul genocidio, secondo la CIG, nota anche come Corte mondiale e principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com