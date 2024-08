- Il sud-ovest di Berlino vede l'esecuzione dell'operazione SEK.

A causa di una presunta minaccia armata, una squadra operativa specializzata è in azione nel distretto di Steglitz-Zehlendorf a Berlino. Circa venti forze dell'ordine sono presenti, come ha riferito un portavoce della polizia all'agenzia di stampa DPA. Si sospetta che l'individuo armato si sia ritirato in un appartamento situato in Dreilindenstraße. Il portavoce ha preferito non fornire ulteriori informazioni al momento.

Un giornalista della DPA ha riferito di aver sentito forti rumori provenire dall'edificio, simili a spari, ma la polizia non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Sono presenti anche diverse ambulanze e un'unità di soccorso con elicottero.

Il portavoce della polizia ha dichiarato: "La situazione sta peggiorando e si aggiunge l'ordine di evacuazione per la zona circostante come misura precauzionale". Nonostante la tensione crescente, le autorità non hanno ancora confermato la posizione del sospetto.

