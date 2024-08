- Il Sud non esclude la possibilità di un dialogo con la sinistra, come ha affermato Voigt.

In Turingia, la figura di spicco della CDU Mario Voigt rimane salda contro l'idea di unire le forze con la Sinistra, nonostante le previsioni di un esito ravvicinato nelle prossime elezioni statali. A Erfurt, Voigt ha dichiarato: "La nostra posizione rimane coerente: nessun alleanza con l'AfD e nessuna coalizione con la Sinistra".

Ha reagito ai commenti del Ministro-Presidente della Baviera Markus Söder (CSU), che non ha escluso la possibilità di una unione di coalizione con la Sinistra a livello statale dopo le prossime elezioni in Turingia e Sassonia.

Sembrano imminenti solo maggioranze insolite. Söder ha dichiarato, durante un'intervista estiva dell'ARD: "Dò a Mario Voigt e Michael Kretschmer la libertà di decidere, ma non con l'AfD". Voigt ha affermato che la Turingia seguirà il proprio percorso e si aspetta che la Sinistra perda influenza se Bodo Ramelow non sarà più il Ministro-Presidente.

Gli ultimi sondaggi indicano che, oltre all'AfD, una coalizione di CDU, BSW e SPD ha una maggioranza in Turingia, così come una di CDU, BSW e Sinistra. La CDU viene data tra il 21 e il 23 percento, il BSW tra il 17 e il 20 percento, la Sinistra tra il 13 e il 14 percento e l'SPD tra il 6 e il 7 percento.

Ramelow aperto alle trattative

Ramelow, candidato principale della Sinistra, ha costantemente espresso la sua disponibilità a trattare con tutti i partiti democratici per impedire all'AfD di acquisire il potere in Turingia. L'AfD è in testa nei sondaggi con il 30 percento e tutti gli altri partiti hanno rifiutato la collaborazione con loro.

La CDU ha una risoluzione contro la collaborazione con l'AfD e la Sinistra. Il leader della CDU Friedrich Merz ha confermato il suo impegno in questo. Ramelow, originario della Germania Ovest, ha espresso la sua perplessità riguardo al fatto che l'Unione consideri di lavorare con l'ex membro dell'SED Sahra Wagenknecht, ma non con lui, che non ha alcun legame con l'SED. Söder ha commentato: "Devo ammettere che è piuttosto contraddittorio". Ha descritto Ramelow come avendo "alcune vedute peculiari", ma è "qualcosa di diverso" rispetto a Wagenknecht.

I nuovi parlamenti statali saranno eletti in Turingia e Sassonia il 1° settembre.

