Per l'esordio di Mats Hummels con l'AS Roma nella Europa League, le cose non sono andate come sperava. Il campione del Mondo del 2014 non è sceso in campo mentre l'AS Roma subiva una sconfitta per 0-1 contro l'IF Elfsborg Boras dalla Svezia. Dalla panchina, ha osservato la sua nuova squadra lottare, nonostante Michael Baidoo (rigore, 44') avesse garantito la vittoria agli avversari. La Roma ha raccolto un solo punto nelle prime due partite, un inizio disastroso.

Nel frattempo, il Manchester United è riuscito a evitare a stento un risultato simile nella sua partita contro il FC Porto. Hanno iniziato forte con un vantaggio di 2-0 grazie a Marcus Rashford (7') e Rasmus Hojlund (20'), ma poi hanno perso slancio, finendo per pareggiare 3-3. Pepe (27'), Samu (34', 50'), e l'espulsione di Bruno Fernandes per l'United (81') hanno peggiorato le cose, ma Harry Maguire (90.+1) è riuscito a conquistare un punto.

Dopo due delle otto partite, cinque squadre condividono la vetta della Europa League con due vittorie ciascuna; questo gruppo include i rivali della Roma, la Lazio, che ha sconfitto l'OGC Nice 4-1. Pedro (20'), Valentin Castellanos (35', 53'), e Mattia Zaccagni (67') hanno contribuito alla vittoria della Lazio, mentre Jeremie Boga (41') ha segnato per il Nice, con l'aiuto di Youssoufa Moukoko, ex internazionale tedesco.

Chelsea Brilla

Dopo aver concluso la sua esperienza con il Borussia Dortmund, Hummels ha intrapreso una lunga ricerca per un nuovo club, confermando infine il suo trasferimento in Italia all'inizio di settembre. Anche se è stato costantemente incluso nella rosa, non ha ancora esordito con la sua nuova maglia.

Nella Conference League, il FC Chelsea, ampiamente considerato il favorito del torneo, ha iniziato con una convincente vittoria per 4-2 contro il KAA Gent. Gli ex campioni inglesi del Chelsea, che affronteranno anche il 1. FC Heidenheim nella terza partita di UEFA Europa League il 28 novembre, hanno segnato grazie a Renato Veiga (12'), Pedro Neto (46'), Christopher Nkunku (63'), e Kiernan Dewsbury-Hall (70'). Tsuyoshi Watanabe (50') e Omri Gandelman (90') hanno risposto per i belgi.

L'avversario successivo di Heidenheim, il Pafos FC del Cipro, ha iniziato la sua campagna con una solida vittoria per 4-1 contro il Petrocub Hincesti dalla Moldavia. Pafos si prepara ad ospitare Heidenheim nel secondo turno di partita (24 ottobre).

