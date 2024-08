Elezioni Nazionali del 2025 - Il Sud continua a escludere la coalizione verde-nero.

CSU leader Markus Söder respinge l'idea di una coalizione nera-verde dopo le elezioni del 2025. Nel suo post sulla piattaforma X, Söder ha criticato il governo "traffic light" attuale, affermando: "Il partito verde è la spina dorsale ideologica di questo governo e la loro partecipazione continua non è un'opzione per noi". Söder ha poi rimproverato il ministro dell'Economia verde Robert Habeck, sostenendo che le sue politiche di dismissione dell'energia nucleare e della legge sul riscaldamento lo hanno reso il peggior ministro dell'Economia che il paese abbia mai visto. I resoconti precedenti del "Bild" confermano questa affermazione.

In risposta, il capo del gruppo parlamentare verde Katharina Dröge non ha escluso completamente un'alleanza con l'Unione, secondo il "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Analogamente, il leader del partito verde Omid Nouripour ha suggerito un'apertura a nuovi accordi politici. Tuttavia, Söder ha considerato questo come il corteggiamento "imbarazzante" dei Verdi nei confronti dell'Unione. "Per la CSU, è inequivocabile: nessuna coalizione nera-verde dopo le prossime elezioni!"

Dopo i commenti critici del leader della CSU Markus Söder, la leadership dei Verdi ha mostrato alcune flessibilità, con Katharina Dröge che non ha completamente respinto un'alleanza con l'Unione e Omid Nouripour che ha espresso apertura a nuovi accordi politici. Tuttavia, Söder ha respinto fermamente l'idea di una coalizione nera-verde dopo le elezioni federali del 2025, definendola un "imbarazzo" per la CSU.

