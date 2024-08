Il successo iniziale di Flick a Barcellona viene oscurato da un grave problema di salute.

Al suo primo incarico all'estero, Hansi Flick sta ottenendo vittorie senza intoppi come allenatore del FC Barcelona. In tre partite contemporanee, ha collezionato tre successi. La recente firma, Dani Olmo, ha anche fatto un'immediato impatto. Tuttavia, un'ombra si libra sul loro successo per 2:1 contro il Rayo Vallecano.

Olmo ha sigillato la terza vittoria per Flick durante il suo mandato. Il Barcellona ha ottenuto una vittoria per 2:1 contro il Rayo Vallecano, con Olmo che ha segnato il gol vittoria all'72', dopo l'equalizzazione di Pedri al 60'.

Dopo la partita, Olmo ha espresso la sua gioia: "Sono entusiasta della partita e della vittoria. È stato un debutto fantastico per me", ha detto a ESPN dopo la partita. Olmo non aveva partecipato alle prime due partite della stagione e aveva ricevuto l'autorizzazione solo poche ore prima.

Il Barcellona è riuscito a registrare Olmo con Andréas Christensen fuori causa per un infortunio al tendine d'Achille. L'ingresso di Christensen è stato temporaneamente proibito per i prossimi sei mesi, consentendo al Barcellona di rispettare le regole del fair play spagnolo, dopo aver ridotto i salari attraverso la cessione di İlkay Gündoğan al Manchester City. "Sono stato sicuro che il club avrebbe risolto le cose", ha detto Olmo. "Ho aspettato l'occasione di entrare in campo e sono incredibilmente felice del risultato".

Problemi per il giovane prodigio

Il Barcellona ha avuto un avvio di stagione impeccabile sotto il nuovo allenatore. Dopo la vittoria contro il Valencia, hanno ottenuto una vittoria per 2:1 contro l'Athletic Bilbao, con il gol vittoria segnato da Robert Lewandowski, e ora guidano la classifica con nove punti.

Tuttavia, la gioia non è durata a lungo, poiché il 17enne Marc Bernal è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio negli ultimi minuti. "È una vittoria amara per noi perché Bernal si è infortunato e sembra grave", ha detto Flick dopo la partita. "Dovremo aspettare per vedere la gravità dell'infortunio. Abbiamo ottenuto la vittoria, ma l'umore nello spogliatoio è lontano dall'essere gioioso. I giocatori non sono completamente soddisfatti. Ha solo 17 anni, ha fatto una prestazione del genere. Ci spezza il cuore".

Si vocifera di una possibile rottura del legamento crociato, aumentando le preoccupazioni per le condizioni di Bernal. Bernal aveva debuttato contro il Valencia e, dopo la partenza di Gündoğan e le attuali assenze di Frenkie de Jong e Gavi, la squadra di Flick sta affrontando un notevole assottigliamento.

despite the setback with Marc Bernal's injury, Barcelona continues to impress in the Spanish league under Flick. The young prodigy's absence will be felt, but the team must now focus on overcoming this challenge. Through its current form in the Spanish league, FC Barcelona maintains its lead, proving its resilience and dedication to the Spanish league.

