- Il successo di Summer, in cima alle classifiche, mantiene la sua posizione di leader.

Shirin D (29) continua a dominare le classifiche ufficiali tedesche dei singoli. Per la quinta settimana consecutiva, mantiene la posizione di vertice con il suo successo "Bauch Beine Po". Dopo aver recentemente ricevuto il titolo di hit estivo dell'anno, come deciso da GfK Entertainment, questo non dovrebbe sorprendere i suoi fan.

La rapper celebra la sua vittoria su Instagram. Accanto a una serie di foto, scrive: "Mi sono promessa la sera di Capodanno 2023 che quest'estate sarebbe stata mia. Ecco chi è la Miss Summer Hit 2024".

In questa settimana, le donne dominano la classifica dei singoli. Ayliva, in duo con Apache 207, si mantiene al secondo posto con "Wunder", e si piazza anche con "Nein!" (18), "Beifahrer" (25), "Traum" (54) e "Lieb mich" (91). La cantante statunitense Carpenter Sabrina è presente tre volte - con "Espresso" al quinto posto, "Please Please Please" (35) e "Taste" (43). "Move" di Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii e "I Like The Way You Kiss Me" di Artemas si posizionano al terzo e quarto posto nella top five.

Oasis torna in classifica

Ayliva e Sabrina Carpenter lasciano anche il loro segno nelle classifiche degli album. Con "In Liebe", la musicista tedesca detiene la prima posizione, mentre la sua collega debutta al terzo posto con "Short N' Sweet". Anche nuovi ingressi sono The Leoniden con "Sophisticated Sad Songs" al secondo posto, Louis Tomlinson con "Live" al quarto posto e Mono Inc. con "Symphonic Live - The Second Chapter" al quinto posto.

Oasis ha recentemente fatto la sorpresa musicale più grande. La leggendaria band britannica ha annunciato un tour di reunion per il prossimo anno, che si riflette anche nelle classifiche. "(What's The Story) Morning Glory?", il secondo album in studio del gruppo dei fratelli Gallagher, uscito originariamente nel 1995, fa il suo ritorno in classifica alla posizione 77.

