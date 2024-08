- Il successo della trasformazione in Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt ha ingaggiato il difensore belga Arthur Theate. Il giovane difensore centrale arriva in prestito dal club francese Stade Rennes fino alla fine di questa stagione, con un'opzione per l'acquisto a favore del club della Bundesliga con sede nell'Assia.

Theate dovrebbe sostituire l'ecuadoriano Willian Pacho, che è passato al Paris Saint-Germain per circa 40 milioni di euro la scorsa settimana. L'allenatore Dino Toppmöller ha elogiato il 24enne, dicendo: "È un giocatore che è pronto a prendere ruoli di leadership, nonostante la sua giovane età". Toppmöller ha aggiunto: "È un giocatore che apporterà grandi benefici alla nostra squadra". Tuttavia, Theate non farà il suo debutto nella partita di DFB-Pokal di lunedì sera contro l'Eintracht Braunschweig.

Il valore di Theate sul mercato è stimato intorno ai 20 milioni di euro.

Il direttore generale Markus Krösche ha spiegato: "Abbiamo seguito Arthur Theate da vicino per molto tempo. L'anno scorso, un ostacolo finanziario ci ha impedito di completare questo trasferimento".

[Fonte immagine]

Statistiche chiave:

82 presenze

2 stagioni

8 gol segnati

Al roster della squadra viene aggiunto Arthur Theate, che si unisce all'Eintracht Frankfurt in prestito con un'opzione per l'acquisto. Il direttore generale Markus Krösche ha menzionato che hanno seguito Theate per un po', e l'anno scorso un ostacolo finanziario ha impedito loro di completare il trasferimento prima.

Leggi anche: