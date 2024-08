- Il successo dei netminders del Bayern, Kane, si vanta del suo ambito premio "sciabola d'oro".

Harry Kane, stringendo con orgoglio il prestigioso "Pallone d'Oro", sorrideva soddisfatto. Il dinamico attaccante del Bayern Monaco è stato celebrato come il più prolifico marcatore d'Europa, riconoscendo i suoi straordinari 36 gol in Bundesliga nella sua prima stagione con i campioni di calcio tedeschi, in un evento di alto livello tenuto nel museo del club di Monaco. Kane ha guidato la classifica dei marcatori d'Europa per tutta la stagione 2023/24.

"È un riconoscimento straordinario e mi sento fantastico. Ringrazio il Bayern Monaco e i miei compagni di squadra. Non è stato facile", ha detto il gioioso Kane di 31 anni, circondato dai suoi familiari, inclusi la moglie Katie Goodland e i suoi cari genitori, durante la cerimonia di premiazione. "La mia famiglia è stata il mio sostegno. Sono sempre stati al mio fianco", ha detto Kane.

L'arrivo di Kane acclamato come "mossa azzeccata"

Il direttore responsabile della rivista sportiva "Kicker", Jörg Jakob, ha consegnato il tanto ambito stivale a Kane. "Spero di vedere molti altri anni memorabili pieni di successi e gol", ha detto Kane, che rimane un prezioso asset per Monaco fino al 2027 per contratto.

"Il Bayern ha avuto alcuni dei migliori attaccanti nella sua rosa in passato. Siamo immensamente orgogliosi", ha dichiarato il CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, durante il suo discorso: "Il trasferimento di Harry è stata una mossa saggia dell'anno scorso. Spero che questo Pallone d'Oro sia solo l'inizio di una serie di vittorie future".

Dreesen ha ricordato le notti insonni trascorse a finalizzare l'acquisto record di Kane di circa 100 milioni di euro dal club della Premier League inglese Tottenham Hotspur nell'estate del 2023. "Harry è un componente cruciale della Bundesliga. Siamo felici che Harry sia parte della nostra squadra".

Kane si unisce alle fila dei grandi marcatori del Bayern

Il 31enne Kane è diventato il terzo giocatore del Bayern a ricevere il premio "Pallone d'Oro", seguendo le orme di Gerd Müller (1970, 1972) e Robert Lewandowski (2021, 2022). Il premio per il miglior marcatore della stagione è stato presentato per la prima volta dalla rivista sportiva francese "L'Équipe" dal 1968 al 1991. Dal 1997, l'associazione "European Sports Media" (ESM) è responsabile dell'assegnazione del premio "Pallone d'Oro".

