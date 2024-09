Il stato di molti ponti autostradali è ritenuto insufficiente.

Lo stato dei ponti autostradali tedeschi è preoccupante, secondo i dati analizzati dagli esperti del settore. Ben 43 ponti di oltre 50 metri sono in uno stato "deteriorato", come emerge da un'analisi dell'Associazione Federale per la Manutenzione delle Strutture in Calcestruzzo. Ciò significa che la loro integrità strutturale o la sicurezza del traffico, o entrambe, sono gravemente compromesse o non più garantite.

Il presidente dell'Associazione Federale, Marco Götze, suggerisce che i politici e l'Autorità Federale delle Strade debbano intervenire. "In particolare per i ponti autostradali, non possiamo permetterci di aspettare il prossimo incidente, come il crollo parziale del ponte Carolabridge a Dresda", ha osservato.

L'Associazione Federale ha identificato 3.786 ponti autostradali di almeno 50 metri in tutta la Germania con le peggiori valutazioni. L'indagine si basa sulle statistiche dei ponti regolarmente pubblicate dall'Istituto Federale per la Ricerca Stradale.

I ponti più fatiscenti della NRW

Tra i 100 ponti con le peggiori valutazioni e una lunghezza di almeno 50 metri, la maggior parte si trova in Renania Settentrionale-Vestfalia, Assia, Baviera e Baden-Württemberg. Questi stati, insieme al Basso Sassonia, hanno il maggior numero di ponti autostradali in totale.

La valutazione si basa sui giudizi dello stato che indicano danni acuti e segni di usura. C'è anche l'indice di portata, che valuta la capacità di resistenza del ponte in base alla sua età e al materiale.

Su 3.786 ponti autostradali con una lunghezza minima di 50 metri, 1.382 hanno ricevuto la valutazione "ancora sufficiente", mentre 378 sono stati valutati "non sufficienti". Un quinto dei 100 ponti autostradali più gravemente colpiti in Germania si trova in NRW.

I costruttori di ponti si trovano di fronte alla mancanza di ordini

Il ministro federale dei Trasporti, Volker Wissing, ha presentato un pacchetto di misure per la modernizzazione più rapida dei ponti nel marzo 2022. Nel corso degli anni, molti ponti hanno mostrato segni di usura, in particolare a causa del traffico pesante in aumento. Nei prossimi anni, dovrebbero essere rinnovati 400 ponti all'anno. In particolare, il ponte autostradale Rahmede sulla linea Sauerland (A45) è diventato famoso a causa dei danni gravi e successivamente è stato demolito. È prevista una nuova costruzione.

Tuttavia, c'è critiche dall'industria delle costruzioni riguardo all'attuazione dei piani di Wissing. "Il suo ponte booster non sta funzionando a pieno regime. Al momento siamo solo a metà capacità", ha detto Peter Hübner, presidente dell'Associazione delle Costruzioni Tedesche, al "FAZ". Secondo Hübner, la mancanza di fondi è la causa del problema. "Il governo federale non sta fornendo abbastanza fondi per la pianificazione e la costruzione. Si vede ogni giorno: quando mancano i fondi, i ponti vengono alleggeriti e le corsie vengono ridotte, e il traffico viene deviato dove il ponte può ancora sostenere i carichi più pesanti".

Secondo il presidente dei costruttori, l'industria delle costruzioni potrebbe gestire significativamente di più nel settore dei ponti. "I costruttori di ponti soffrono da anni per la mancanza di ordini. E le aziende non sanno come procedere. Come dovrebbero pianificare quando il governo federale annuncia che rinnoverà o costruirà 400 ponti all'anno, ma ne attua solo la metà?", ha detto Hübner. "L'industria delle costruzioni non è così flessibile, specialmente quando la politica dice sempre che dobbiamo costruire più capacità. Ma quelle capacità devono essere pagate".

La necessità di riparazioni e manutenzione urgenti dei ponti e dei tunnel, in particolare dei ponti autostradali, è evidente, dati lo stato preoccupante di molti ponti in Germania. L'industria delle costruzioni tedesche sta attualmente affrontando una mancanza di ordini nel settore della costruzione dei ponti, che potrebbe potenzialmente contribuire ad affrontare il problema dei ponti e dei tunnel in deterioramento.

