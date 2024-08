Il St. Pauli subisce un contrattempo nel tentativo di tornare in Bundesliga.

Il ritorno in Bundesliga per il 1. FC St. Pauli non è andato come previsto. Invece di assicurarsi una vittoria come prima squadra promossa in sette anni nel primo turno di campionato, hanno subito una sconfitta casalinga contro il 1. FC Heidenheim. La squadra più furba è uscita vittoriosa.

Il 1. FC Heidenheim ha rovinato il ritorno in Bundesliga del 1. FC St. Pauli dopo un'assenza di 13 anni. La squadra underdog della stagione precedente nella massima serie ha ottenuto una sorpresa 2-0 (0-0) al Hamburger Millerntor nell'ultima partita del 1° turno. Nonostante essere stata la squadra superiore per gran parte della partita, St. Pauli non è riuscita a capitalizzare le sue numerose occasioni.

Paul Wanner (66.) ha cambiato le sorti della partita a favore degli ospiti con la sua rete. In tarda fase, Jan Schöppner (82.) ha sigillato la vittoria con un colpo di testa da calcio d'angolo.

I 29.157 spettatori hanno assistito a una partita intensa sin dall'inizio, nonostante le scarse opportunità di segnare. L'allenatore del Heidenheim Frank Schmidt ha fatto otto cambi rispetto alla squadra che aveva giocato la prima partita dei playoff della Conference League contro il BK Häcken in Svezia (2-1).

Alexander Blessin ha fatto solo un cambio nella formazione iniziale nel suo debutto in Bundesliga come allenatore, inserendo Lars Ritzka al posto di Fin Stevens. Stevens aveva giocato nella vittoria del DFB-Pokal contro la squadra della Regionalliga Hallescher FC della settimana precedente.

St. Pauli manca di precisione

St. Pauli ha avuto più possesso all'inizio ma non ne ha approfittato. La loro difesa era solida, ma non c'è stato molto segno del loro gioco di contropiede veloce che Blessin aveva pianificato. Metcalfe ha mancato il bersaglio da 18 metri dopo 20 minuti, la loro prima occasione.

Poi St. Pauli ha preso il controllo, migliorando il suo gioco di contropiede. Dieci minuti dopo la sua prima occasione, Metcalfe ha avuto un'altra opportunità promettente. In piedi libero di fronte al portiere del Heidenheim Kevin Müller, l'australiano non è riuscito a colpire la palla correttamente. Fino all'intervallo, St. Pauli è rimasto in controllo, con poco dal Heidenheim.

La squadra di casa ha continuato a premere nella seconda metà, giocando a volte in modo attraente in avanti. Tuttavia, hanno spesso mancato di precisione nell'ultimo passaggio per creare occasioni di gol chiare. Inoltre, la difesa del Heidenheim era solitamente solida.

Solo un'azione degna di nota è venuta da St. Pauli nella seconda metà: un colpo di testa del nuovo acquisto Morgan Guilavogui (48') dal calcio di punizione di Eric Smith. Non è stato fino al 63° minuto che è diventato difficile davanti alla porta degli ospiti: dopo una corsa in solitaria di Jackson Irvine, Guilavogui ha mancato di poco il vantaggio.

Ma poi è arrivata la sorpresa per i tifosi di Amburgo: il prestito del Bayern Wanner ha concluso un contropiede perfetto per il Heidenheim. St. Pauli ha dovuto ricomporsi. Hanno provato a creare occasioni ma non sono riusciti a crearne molte chiare. Il Heidenheim ha giocato più astutamente e ha posto fine a ogni dubbio sulla sua vittoria con il gol di Schöppner.

