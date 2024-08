- Il SSV Ulm perde contro il FC Bayern prima del momento clou della coppa

Una settimana prima della grande notte di calcio della DFB-Pokal contro il FC Bayern Monaco, l'SSV Ulm ha perso il derby promozione in trasferta contro l'SSV Jahn Regensburg nella 2^ Bundesliga per 0-1 (0:1) alla 2^ giornata, lasciando Ulm a zero punti. Regensburg, invece, ha festeggiato la sua prima vittoria stagionale davanti ai 12.095 tifosi di casa. Jahn ha conquistato questa vittoria con una forte resistenza.

Dominik Kother ha segnato l'unico gol al 34'. Dopo un calcio di punizione di Andreas Geipl, l'attaccante ha fallito con un tentativo di testa, ma il pallone è tornato a Kother, che è poi riuscito da distanza ravvicinata. Era il primo gol di Jahn nella 2^ Bundesliga dopo la promozione.

Ulm ha mostrato presenza offensiva solo nella ripresa, cercando il pareggio ma senza creare occasioni nitide. La conclusione di Philipp Strompf da corner è finita fuori (61'). Jahn non ha offerto molto in attacco, ma la squadra di coach Joe Enochs ha difeso bene e si è meritata la vittoria casalinga.

Despite the loss in the promotion duel, Ulm still aims for a season win to secure their position in the 2nd Bundesliga. Regardless of the setback, a season win against a strong opponent could boost Ulm's morale and confidence.

Leggi anche: