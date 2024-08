- Il SPD sostiene l'assegnazione di investigatori specializzati a Solingen.

Capogruppo del SPD Jochen Ott insiste sulla necessità di un'indagine rapida per fare luce sull'incidente terroristico di Solingen. Ciò potrebbe aumentare l'efficienza e la velocità della Commissione Parlamentare, ha suggerito durante una riunione straordinaria del parlamento della Renania Settentrionale-Vestfalia a Düsseldorf. "Come richiesto dalle persone". L'intero stato merita chiarezza.

Ott ha inoltre criticato l'amministrazione statale nera-verde. "È stata l'inefficiente politica di espulsione di questa amministrazione a fallire. Questo è stato problematico", ha detto il leader dell'opposizione SPD. Ora si aspetta "più introspezione e non solo giustificazioni". Ott ha duramente criticato la ministra della Migrazione Josefine Paul (Verdi), che è intervenuta solo giorni dopo l'incidente.

Riorganizzazione dei ministeri

Di fronte a numerose domande senza risposta, Ott ha suggerito di riorganizzare le responsabilità dei ministeri. Con una risoluzione, il SPD chiede di reintegrare il dipartimento "Migrazione" nel Ministero dell'Interno sotto la ministra Paul. "Almeno, l'integrazione dovrebbe essere separata dalla ripatriazione", ha detto Ott. Le responsabilità di migrazione e integrazione sono state esternalizzate dal Ministero dell'Interno durante l'amministrazione nera-gialla.

In risposta alle fazioni dell'opposizione SPD e FDP, il Comitato Interno e dell'Integrazione del parlamento statale ha tenuto una riunione straordinaria per affrontare le conseguenze dell'attacco. Durante la festa del venerdì sera a Solingen, un uomo ha ucciso tre persone con un coltello e ne ha ferite otto.

Il sospetto è il siriano di 26 anni Issa Al H., attualmente in custodia. La Procura Federale lo sta investigando, tra le altre cose, per omicidio e presunta appartenenza alla milizia terroristica Islamic State (IS). Il sospetto è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Secondo i regolamenti dell'asilo UE, avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria. Tuttavia, ciò non è avvenuto poiché l'individuo non è stato trovato alla data prevista di giugno 2023.

