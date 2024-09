Il spaventato sciatore olimpico conclude in fretta la corsa

Campione norvegese di sci di fondo Daniel-André Tande ha annunciato il suo ritiro, condividendo la decisione su Instagram. Il 30enne, in procinto di partecipare ai Campionati del Mondo casalinghi a Trondheim, ha citato lo stress mentale derivante dal suo incidente del 2021 a Planica come motivo del suo ritiro. In un messaggio video emotivo, Tande ha condiviso: "Ancora oggi sto lottando con le conseguenze della mia caduta del 2021 a Planica. Ora saltare mi causa più timore che piacere. E ho sempre detto che quando il piacere diventa timore, è il momento di smettere".

Dopo un grave incidente durante il volo con gli sci sull'infausto salto in Slovenia, Tande è stato posto in coma farmacologico. Ha subito una frattura al collo e una lieve lesione polmonare. Gli esami medici hanno rivelato quattro emorragie cerebrali, mettendo in dubbio il suo futuro poiché non stava più gareggiando per i podi, ma per la sopravvivenza.

Tuttavia, la resilienza di Tande è emersa mentre lottava per tornare sulla linea di partenza nove mesi dopo.

Nonostante questo non sia stato l'unico ostacolo per Tande - nel maggio 2018 è stato colpito dalla rara sindrome di Stevens-Johnson mentre era al culmine della sua carriera. "Mi sono svegliato da un pisolino e avevo difficoltà a respirare", ha condiviso Tande con "Dagbladet". "Non potevo ingoiare o mangiare". Ma la fortuna favorisce i coraggiosi e Tande è riuscito a superare la debilitante malattia in cui il sistema immunitario attacca le cellule del corpo. Con una determinazione incredibile, è tornato e ha riconquistato il suo posto tra l'élite mondiale.

I successi di Tande includono la medaglia d'oro olimpica con la squadra norvegese a Pyeongchang nel 2018, il titolo mondiale nella gara individuale a Oberstdorf nel 2018 e tre medaglie d'oro come parte della squadra. Inoltre, vanta 13 vittorie nel Torneo delle quattro trampoline e ha sfiorato il titolo assoluto nella stagione 2016/17, perdendo solo a causa di un problema con la chiusura del suo sci destro.

Nonostante i numerosi ostacoli sportivi, tra cui un grave incidente e una rara malattia, il campione norvegese di sci di fondo Daniel-André Tande ha dimostrato una notevole resilienza e ha fatto straordinari rientri. Tuttavia, lo sci di fondo è diventato per lui una fonte di timore a causa dello stress mentale dopo il suo incidente del 2021.

