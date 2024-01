Il sostituto del portiere Abo Gabal è l'eroe degli shootout: l'Egitto avanza

La partita è finita 0-0 dopo i tempi supplementari, prima che Abo Gabal, che aveva sostituito l'infortunato Mohamed El Shennawy, spingesse sulla traversa un tentativo casuale del difensore ivoriano Bailly e che Salah realizzasse il rigore vincente con la sua caratteristica rincorsa.

L'Egitto, sette volte vincitore, affronterà domenica i rivali nordafricani del Marocco in un allettante quarto di finale allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaounde.

Allo stadio Japoma di Douala si è assistito a una partita vivace, in cui entrambe le squadre hanno creato abbastanza occasioni per vincere la partita, ma a volte è mancata la qualità nel terzo d'attacco, in un'altra uscita sostanzialmente tranquilla del capitano egiziano Salah.

L'Egitto è alla ricerca del suo primo titolo continentale dal 2010, dopo essere sorprendentemente caduto agli ottavi di finale in casa nel 2019.

I Faraoni, che sono andati avanti in tutte e cinque le occasioni in cui hanno incontrato la Costa d'Avorio nelle fasi a eliminazione diretta delle finali, arrivano agli ultimi otto avendo segnato solo due gol nelle loro quattro partite.

I loro avversari erano stati più fluidi in attacco nelle ultime partite, ma si sono scontrati con una difesa egiziana stoica, organizzata e inflessibile.

Il centrocampista egiziano Omar Marmoush ha sbagliato un tiro contro la traversa a metà del primo tempo, mentre il tiro di Salah dal limite dell'area è stato parato dal portiere Badra Ali Sangare.

Ma forse l'occasione migliore è capitata dall'altra parte, quando il tiro acrobatico di Ibrahim Sangare è stato respinto da El Shennawy nella porta egiziana.

Quest'ultimo è stato anche abile a respingere un tentativo di Sebastien Haller allo scoccare del primo tempo.

El Shennawy ha respinto un colpo di testa ravvicinato di Haller, prima di essere costretto a uscire per un infortunio alla gamba poco prima della fine dei 90 minuti e sostituito da Abo Gabal.

L'Egitto ha creato diverse mezze occasioni nei tempi supplementari, ma Sangare ha sfoderato un tiro al volo che è stato salvato in modo eccellente dal portiere egiziano per mandare la partita ai rigori.

