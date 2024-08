Il sostenitore di Trump Kennedy rischia di essere licenziato dalla fazione della famiglia.

La soddisfazione di Trump, la furia della famiglia Kennedy. Dopo il ritiro della candidatura indipendente di Robert F. Kennedy Jr. dalle elezioni degli Stati swing, la sua famiglia esprime rabbia per la sua decisione. Viene accusato di aver tradito i principi che John F. Kennedy ha incarnato.

Più membri della famiglia Kennedy hanno duramente condannato il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr. per la sua alleanza con l'ex presidente Donald Trump nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti in corso. Le sue sorelle, Kerry Kennedy e Kathleen Kennedy Townsend, insieme a Courtney Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy, hanno rilasciato una dichiarazione su X, definendo la sua posizione dietro Trump come "un deludente epilogo di una storia deludente". Hanno accusato il fratello di aver abbandonato le convinzioni che la famiglia e il padre tengono care.

Nella dichiarazione, i cinque membri della famiglia Kennedy hanno anche sostenuto la candidata alla presidenza democratica Kamala Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz. "Sosteniamo Harris e Walz", hanno dichiarato.

Robert F. Kennedy Jr. ha riconosciuto che il suo sostegno a Trump ha causato tensione all'interno della sua famiglia. "Questa decisione è difficile per me a causa della tensione che crea per mia moglie, i miei figli e i miei amici", ha detto a Phoenix venerdì. Tuttavia, ha espresso la sua convinzione di stare facendo la scelta giusta. "E questa convinzione mi dà tranquillità interiore, anche in mezzo alle tempeste".

Harris cerca di conquistare i sostenitori di Kennedy

Il team della campagna della candidata democratica Kamala Harris sta ora cercando di conquistare i sostenitori di Kennedy. Harris vuole "guadagnare la tua fiducia", ha detto il manager della campagna Jen O'Malley Dillon venerdì, rivolgendosi ai sostenitori di Kennedy. "Anche se non siamo d'accordo su tutto, Kamala Harris riconosce che abbiamo più cose in comune di quelle che ci dividono".

Il Kennedy indipendente ha annunciato il suo ritiro dalle elezioni negli Stati chiave dell'Arizona, dicendo che non avrebbe dato vantaggi a Harris. Ha anche espresso il suo sostegno a Donald Trump. Ha citato le divergenze con la sua base politica precedente, tra cui la libertà di parola, la guerra in Ucraina e la "guerra contro i nostri figli".

Inoltre, il 70enne ha criticato la nomina di Harris come candidata alla presidenza democratica senza partecipare alle primarie. Trump ha applaudito la decisione di Kennedy come "buon sostegno". "È un grande ragazzo", ha aggiunto l'ex presidente.

Gli analisti politici sono divisi sull'impatto che la decisione di Kennedy avrà sulle elezioni. I suoi consensi sono bassi, ma nella corsa presidenziale attuale tra Trump e Harris, pochi voti in alcuni Stati swing potrebbero cambiare l'equilibrio. Dan Kanninen del team della campagna di Harris ha anche avvertito che la corsa per la Casa Bianca sarà "estremamente vicina".

Despite Robert F. Kennedy Jr.'s decision to support former President Donald Trump, which has caused tension within his family, Kennedy's sisters and brothers have publicly expressed their support for Democratic presidential candidate Kamala Harris and her running mate, Tim Walz.

In an attempt to appease Kennedy's supporters, Harris' campaign team is attempting to win them over, with campaign manager Jen O'Malley Dillon stating that Harris recognizes the commonalities between her supporters and those of Kennedy, despite any differences.

Leggi anche: