- Il sostegno popolare per Kamala Harris

Pop Star Taylor Swift, 34 Anni, Sostiene Kamala Harris

"Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024," ha scritto Swift in un post su Instagram per i suoi 283 milioni di follower. "Voto per @kamalaharris perché si batte per i diritti e le questioni che ritengo abbiano bisogno di un forte sostenitore. La vedo come una leader composta e dotata, e credo che possiamo fare significativi progressi come nazione con lei al comando. Ho fatto le mie ricerche e ho preso la mia decisione."

Swift ha concluso il suo post con lo pseudonimo "Childless Cat Lady", un soprannome spesso utilizzato dal candidato alla vicepresidenza di Trump, J.D. Vance, per descrivere le donne senza figli. Ha aggiunto una foto di sé stessa con il suo gatto, Benjamin Button, che ha fatto anche la copertina di "Time" insieme a Swift.

Swift Silenziosa sulla Politica ai Primi Inizi

Taylor Swift ha tradizionalmente mantenuto le distanze dalla politica durante le prime fasi della sua carriera. Tuttavia, entrata nel terzo anno del mandato di Trump, Swift ha deciso di esprimere le sue opinioni politiche. In un post su Instagram, ha pubblicamente sostenuto i candidati democratici per le elezioni di metà mandato del 2018. Nel 2020, ha pubblicamente sostenuto Joe Biden.

Non intendo impegnarmi in un dibattito politico sulla decisione di Swift di sostenere Kamala Harris, poiché credo che ognuno abbia il diritto alle proprie opinioni politiche. Tuttavia, la decisione di Swift di sostenere pubblicamente i candidati politici rappresenta una svolta rispetto ai suoi primi anni di mantenere le distanze dalla politica.

