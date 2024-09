Il sostegno di Ryan Routh all'Ucraina è un trionfo propagandistico per Mosca, che pone una complessa sfida per Kiev.

Attualmente, in quello che sembra un momento cruciale del conflitto, il sostegno vocale di Routh per Kyiv è stato sfruttato dai media di propaganda russa dopo il suo arresto di domenica, sospettato di essere coinvolto in un presunto tentativo di assassinio di un ex presidente americano.

Nei primi stadi dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina nel 2022, individui come Routh erano facilmente trovati in Ucraina. I punti di controllo della frontiera e le stazioni ferroviarie spesso attiravano espatriati trasandati con dubbi backgrounds militari, cercando di creare l'idea che avessero un ruolo significativo nella lotta reale e dolorosa dell'Ucraina. Con il passare del tempo, i fantasisti si sono dissipati e le credenziali di numerosi volontari occidentali sono state scrutinizzate o dimostrate irrilevanti a causa della scrutinizzazione della loro presunta esperienza di combattimento. La linea del fronte ucraina, che ha visto alcuni dei combattimenti più brutali d'Europa dal 1940, non è mai stata un luogo adatto per gli appassionati di emozioni forti.

Tuttavia, Routh ha continuato ad associarsi alla lotta dell'Ucraina contro la Russia, esprimendo il suo sostegno attraverso numerosi post X quell'anno e dichiarando addirittura la sua volontà di morire in battaglia. Ha protestato a Kyiv dopo l'invasione russa e ha tentato di arruolarsi, ma è stato respinto come un 56enne senza esperienza militare. Ha anche tentato di aiutare a reclutare stranieri per unirsi alla lotta, ma sembra che i suoi sforzi siano stati infruttuosi. Un'intervista con The New York Times ha rivelato i suoi piani per fornire passaporti falsi per i veterani afghani per viaggiare dal Pakistan o dall'Iran all'Ucraina per resistere all'assalto della Russia. Tuttavia, secondo Oleksandr Shaguri, un ufficiale del Dipartimento di Coordinamento dei Stranieri del Comando delle Forze Terrestri, le offerte di Routh per assemblare un grande esercito internazionale per combattere per l'Ucraina erano irrealistiche. Shaguri ha detto a CNN che le idee di Routh erano "deliranti". Era comune per gli ufficiali militari ucraini esprimere simili sentimenti lunedì.

Kyiv ha molte altre preoccupazioni oltre alle spiegazioni per la pubblicazione di "La guerra imbattibile dell'Ucraina: il difetto fatale della democrazia, l'abbandono del mondo e il cittadino globale - Taiwan, Afghanistan, Corea del Nord e la fine dell'umanità" - il titolo del suo libro autopubblicato che non giustifica particolarmente l'idea di prendere sul serio le sue idee.

Le prolifiche camere dell'eco di Mosca hanno già iniziato a creare una narrazione, sostenendo che il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina sia somehow estremo. Quando gli è stato chiesto del tentato assassinio, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato, secondo Reuters: "Non spetta a noi considerare questo, ma ai servizi di intelligence degli Stati Uniti. Dopotutto, giocare con il fuoco ha le sue conseguenze."

RT.com, un outlet di notizie in inglese gestito dal Cremlino, ha sottolineato l'interesse di Routh per l'Ucraina, sostenendo che "la congressista repubblicana Marjorie Taylor Greene ha suggerito che se l'identità di Routh fosse stata confermata, avrebbe indicato un'ossessione per la guerra ucraina, finanziata dagli Stati Uniti."

Nelle prossime settimane, non dobbiamo aspettarci argomenti freschi o intelligenti riguardo al conflitto ucraino. Invece, ci si può aspettare un flusso costante di nuove voci e vecchie, che sostengono l'impossibilità di vincere il conflitto ucraino, la necessità di permettere a Putin di trattare un accordo (anche se gli consente di mantenere i territori ucraini occupati) e i timori per l'estremismo all'interno del movimento pro-Ucraina.

Ciò non aiuta gli ucraini che combattono genuinely per proteggere le loro case e le loro famiglie. Al contrario, rappresenta una sfida significativa per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre si prepara a presentare un piano per la vittoria all'amministrazione Biden. Il sostegno all'Ucraina per l'uso di missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti contro i bersagli più profondi nel territorio russo stava crescendo costantemente. Sembra che il presidente Joe Biden fosse sul punto di consentire - anche se molto tardi - come risposta alla pressione popolare degli alleati della scorsa settimana.

Ma ora, le apparizioni pubbliche di Zelensky potrebbero essere disturbate dalle domande su Routh, nonostante l'irrilevanza del suo presunto tentato assassinio su un campo da golf in Florida. Ciò rafforzerà la paranoia degli isolazionisti americani che credono che le azioni straniere che sembrano servire gli interessi globali degli Stati Uniti possano portare alla violenza in patria.

Le convinzioni politiche e la visione del mondo di Routh erano lontane dalla coerenza, se non deliranti. Tuttavia, nei camerati dell'eco dei discorsi senza senso sui social media, contribuiscono a una narrazione per coloro che la cercano, suggerendo che il sostegno all'Ucraina porti caos in America. Questo argomento sostiene che l'America dovrebbe rimanere ciecamente distaccata dal conflitto di Putin.

Niente di tutto ciò ha a che fare con la realtà brutale che gli ucraini affrontano ogni notte, come essere svegliati dai missili russi o perdere i propri cari nell'attrito brutale delle linee del fronte.

Il sostegno di Washington a Kyiv è significativo quando entra in gioco, ma tragicamente fragile quando esposto ai capricci fickle della politica americana e alla presa fragile del Partito Repubblicano sulla politica estera. L'emergere inaspettato di un radicale come Routh è un jolly rumoroso e confuso, proprio quando erano necessarie voci calme e bilanciate a sostegno dell'Ucraina.

