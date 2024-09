- Il sostegno dei lavoratori della Volkswagen da parte della Fazione socialista

Il gruppo SPD nel parlamento regionale dell'Assia ha espresso il proprio sostegno ai dipendenti di Volkswagen dopo l'annuncio della possibile chiusura degli stabilimenti. "Il gruppo SPD nel parlamento regionale dell'Assia e personalmente sostengo i lavoratori di Volkswagen a Baunatal e negli altri stabilimenti dell'azienda", ha dichiarato Tobias Eckert, capo del gruppo SPD nel parlamento regionale dell'Assia.

Il ministro dell'Economia dell'Assia, Kaweh Mansoori (SPD), mantiene attualmente un contatto stretto con il consiglio di fabbrica di VW e si prepara a prendere tutte le misure politiche necessarie per garantire che lo stabilimento di Baunatal e i suoi dipendenti abbiano un futuro positivo, secondo Eckert.

Il più grande stabilimento di componenti VW al mondo si trova a Baunatal

Baunatal ospita circa 15.500 dipendenti, rendendolo il più grande stabilimento di componenti del gruppo Volkswagen e il più grande datore di lavoro della North Hesse. In Baunatal viene prodotta una parte significativa dei gruppi propulsori elettrici. Eckert ha sottolineato che Volkswagen sta investendo miliardi in questo sito da tempo per farne il principale fornitore dei veicoli elettrici del gruppo. Questi investimenti verrebbero essentially sprecati se l'azienda decidesse di tagliare eccessivamente i costi a Baunatal in questo momento, secondo il politico SPD.

Mentre la transizione alla mobilità elettrica rappresenta una sfida significativa per l'industria, Eckert ha sostenuto che le semplici misure di taglio dei costi non sarebbero sufficienti a far fronte a queste sfide complesse.

Il lunedì scorso, il più grande costruttore di automobili d'Europa ha annunciato che la possibilità di chiusure degli stabilimenti e licenziamenti per il suo marchio principale, VW, non poteva più essere trascurata come parte del suo programma di risparmi.

