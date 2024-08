- Il sostegno alle iniziative per il clima nelle piccole imprese e nella cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

Il Ministro dell'Economia Robert Habeck è pronto a sostenere la transizione verso tecniche di produzione più ecologiche e lo stoccaggio sotterraneo di CO2 con circa 3,3 miliardi di euro entro il 2030. Questa iniziativa rientra nel nuovo programma "Contributi federali per le imprese e la protezione del clima". Sono ammessi al programma progetti con un investimento minimo di 500.000 euro per le piccole e medie imprese e di 1 milione di euro per le grandi corporation. Quando il fondo del progetto supera i 15 milioni di euro, le autorità locali sono tenute a contribuire finanziariamente per il 30%. Questi finanziamenti provengono dal Fondo per il clima e la trasformazione (KTF).

Il sostegno finanziario è destinato alle imprese che operano nei settori dei materiali di base ad alto consumo energetico, acciaio e fusione, vetro, ceramica, carta o cemento, tra gli altri.

Inoltre, verrà promossa la cattura e lo stoccaggio sotterraneo di CO2 (CO2), una pratica criticata dai gruppi ambientalisti. Il ministero ha chiarito: "Il finanziamento è applicabile solo alle emissioni di CO2 inevitabili". I progetti ammessi sono nei settori della calce, del cemento, del trattamento del calore residuo, della chimica di base, del vetro e delle ceramiche.

