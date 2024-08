- Il sospetto spacciatore torna in tribunale.

Un sospetto membro di un giro di trafficanti di droga comparirà nuovamente in tribunale oggi (alle 13:00) presso la Corte Regionale di Amburgo. Il 40enne era stato precedentemente condannato in maggio 2023 a sei anni e nove mesi di carcere. Tuttavia, la Corte Suprema ha annullato questa sentenza e ordinato un nuovo processo presso la corte regionale.

Stando all'atto di accusa, il 40enne avrebbe lavorato con altri quattro individui nel 2020 per trafficare grandi quantità di droga. La banda avrebbe contrabbandato e venduto più di 250 chilogrammi di cocaina, 480 chilogrammi di marijuana e 100 chilogrammi di anfetamine in Germania. Altri due membri della banda sono già stati condannati, uno a più di dodici anni e l'altro a undici anni e tre mesi, come annunciato dall'ufficio stampa della corte regionale.

La banda ha guadagnato più di un milione di euro

Le indagini della procura suggeriscono che il imputato avrebbe agito come un cosiddetto "custode del magazzino", conservando le droghe e consegnandole come corriere ai clienti all'interno della città di Amburgo. La banda avrebbe guadagnato più di un milione di euro durante il periodo dalla primavera al giugno 2020.

Il gruppo di trafficanti di droga, guidato dal 40enne imputato, ha trafficato quantità significative di cocaina, marijuana e anfetamine in Germania. Altri due membri di questi gruppi di trafficanti di droga sono già stati puniti severamente per i loro ruoli nell'operazione.

Leggi anche: